Gabriel Soto

Gabriel Soto revela cómo está tras polémica ruptura con Irina Baeva: pasa un "proceso duro"

El actor se pronunció acerca de los rumores que indicaron que la actriz rusa trató indebidamente a sus retoños, Elisa Marie y Alexa Miranda. Además, él compartió cómo se encuentra tras el rompimiento.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Gabriel Soto por fin responde si sus hijas fueron "maltratadas" por Irina Baeva

Gabriel Soto compartió cómo se encuentra a casi un mes de haber anunciado su separación de Irina Baeva, tras cinco años de relación.

Días después de que el actor lanzara el comunicado con el que reveló ya no ser pareja de la actriz, ella destapó que se habían casado, en marzo de este 2024, en una “ceremonia espiritual”.

La controversia llegó entonces para ambos pues mientras que la rusa aseguró no haber aprobado el mensaje con el que se confirmó la noticia de la ruptura, el galán de novelas desmintió la presunta boda.

Aunado a ello, el periodista Gustavo Adolfo Infante reportó que Baeva habría tenido un comportamiento indebido con las adolescentes de Soto, Elisa Marie y Alexa Miranda.

“Dicen, gente cercana, que Irina está muy histérica, de muy mal carácter y maltrataba a las hijas de Gabriel”, externó en la emisión de ‘Sale el sol’ del 22 de julio.

Gabriel Soto responde si Irina Baeva “maltrataba” a sus hijas

A semanas de dicha acusación, Gabriel Soto finalmente respondió si es verdad que Irina Baeva llegó a agredir a sus retoños, a quienes procreó con Geraldine Bazán.

“No, no, no, por supuesto que no”, aseveró ante la cámara del reportero Alan Saldaña, quien publicó el video en su cuenta de YouTube este 11 de agosto.

“También, a ver, somos gente adulta e inteligente y jamás permitiríamos violencia, no, de ninguna manera”, añadió tranquilamente.

El cantante puntualizó que Elisa y Alexa “son muy fuertes” y que “están muy bien”, contando con su apoyo y el de su mamá.

Previamente, Baeva rechazó haber atentado contra las jóvenes: “No es cierto, para nada es así. Yo sé que las niñas son el mayor tesoro en la vida de Gabriel”.

¿Cómo está Gabriel Soto tras separación de Irina Baeva?

En medio de la polémica por su truene con Irina Baeva, Gabriel Soto indicó que se refugiaría en su residencia de Acapulco, en Guerrero, al lado de sus seres queridos.

“Es el lugar en donde encuentro como paz”, afirmó en entrevista con medios de comunicación como Televisa Espectáculos el 29 de julio.

Ahora, de regreso en la Ciudad de México, el protagonista de telenovelas como Amor Dividido, que puedes ver aquí en ViX, confesó su sentir.

“(Estoy) bien. Pasando un duelo, un proceso duro, difícil (…) Y sentimos y lloramos y nos duele, es complicado, pero bueno, es el precio de la fama y es finalmente lo que tenemos que hacer”, dijo a Saldaña.

Al respecto del tiempo que se tomó para concentrarse en él, sentenció: “Estar con mis hijas, antes que nada, con mi familia, mis primos, mis tíos, mi papá no estuvo, él vive en Playa del Carmen”.

“Evidentemente (al) estar en el mar te llenas de energía, de reflexión y de muchas cosas”, detalló el exintegrante del grupo Kairo.

‘Gabo’, como lo llaman afectuosamente, desveló que continuará tomando terapia, lo que “desde antes” hacia con Irina Baeva para superar esta situación.

Gabriel SotoIrina BaevaHijos de famososPolémicas de famososFamosos

