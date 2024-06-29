Niurka responde a Osorio por críticas a 'Aventurera': "No pudiste lograr que Irina interpretara una vedette"

Video Niurka arremete contra Irina Baeva en ‘Aventurera’: “¿Esperan la caridad de la gente?”

Juan Osorio arremetió en contra de su expareja, Niurka Marcos, tras las duras críticas que dio sobre el desempeño de Irina Baeva en 'Aventurera'.

El productor señaló que la cubana debería ser agradecida, pues él le había dado su primera oportunidad.

"A la señora también que tanto está hablando, ¿quién fue el que le dio su oportunidad?, ¿quién la llevó con Carmen Salinas y le tocó la puerta a Carmen Salinas para que le diera oportunidad? No nos olvidemos que hay que ser agradecidos en la vida (…) Que no se olviden quién les da la primera oportunidad y quién las hace", dijo el productor a los medios de comunicación, reportó Despierta América.

Niurka responde a Juan Osorio

La tarde del 28 de junio la vedette cubana no se quedó callada y a su estilo le respondió en varias historias de Instagram al padre de su hijo, desmintiendo que él le hizo su carrera artística.

"Ay Juan te estás poniendo de pechito, ¡bobo!, ¿cómo haces eso?, ¿Cómo se le dice a la persona que se inventa una mentira y se la cree asimismo? ¿Mitómano? Estás así".

"¿Juan, sabes cuál es tu habilidad? Encontrar muchos talentos en todos los sentidos, en todas las ramas y juntarlos. Esa es tu habilidad. Ya todos los talentos vienen bebé, ya no deberías adjudicarte el talento ajeno. Tú tienes la plataforma".

La actriz volvió a mencionar el desempeño de Irina Baeva como Elena Tejero.

"Prueba de que no eres el rey Midas es que no pudiste lograr que Irina interpretara a una vedette, parte de que has querido crear muchas Niurkas, pero no puede ser, porque Niurka solo hay una mi amor, con la pena", sentenció.