“Estoy saliendo del clóset”: integrante de Hoy confiesa que es "gay" y Yolanda Andrade reacciona

Alfonso Waithsman, conocido como el 'Maquillista de las Estrellas', se sinceró sobre su orientación sexual durante su reciente aparición en el programa 'Montse & Joe'.

Integrante de Hoy revela que es “gay”

El maquillista, quien colabora en la sección 'Mami chula' del matutino Hoy, fue cuestionado acerca de su participación en el programa 'La Más Draga' y confesó que este es su primer proyecto LGBT.

“Es mi primer proyecto LGBT, donde me estoy mostrando abiertamente gay… estoy saliendo del closet, lo digo aquí, soy gay”, manifestó uno de los mejores amigos de Galilea Montijo.

Alfonso Waithsman y Galilea Montijo. Imagen Mezcalent, Alfonso Waithsman/Instagram

Las conductoras Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, junto con los demás panelistas Maca Carriedo y Roberto Carlo, aplaudieron las declaraciones de Waithsman.

Sin embargo, la respuesta de Yolanda Andrade generó controversia en las redes sociales entre los seguidores del originario de Guadalajara, Jalisco.

“Todos lo sabíamos menos tú”, bromeó la presentadora entre risas.

El 'Maquillista de las Estrellas' también respondió con carcajadas, haciendo alusión a que finalmente su familia dejaría de preguntarle por la “novia” y el clásico “¿para cuándo los hijos?”.

Roberto Carlo interrumpió las risas para destacar que es digno de reconocimiento que se hable abiertamente en televisión sobre la orientación sexual, a pesar de que los tiempos han cambiado.

“Mucho ji, ji, ji, ja, ja, ja, pero sí es aplaudible que ahora estemos cinco personas sentadas en la televisión siendo abiertamente…”, dijo, invitando a todos a ponerse de pie para dedicarse aplausos.

La presentadora aprovechó la ocasión en que Alfonso Waithsman estuvo presente para recordar que, a pesar de un “detalle” que los distanció en el pasado, ahora pueden reencontrarse. Además, expresó su orgullo por la persona en la que él se ha convertido.

"Cuando éramos jóvenes, un chamaco bien talentoso, que eres tú… yo veía en ti Alfonso tanto talento y tantas ganas de crecer y tantas cosas y me da mucho gusto, y estoy orgullosa de ti, que seas el hombre que eres y con la carrera que tienes y que volaste y muy chin**n", dijo Andrade.