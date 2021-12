Ingrid Coronado gana: autoridades le dan la razón tras denunciar violencia de género en su contra

Ingrid Coronado apuntó que su intención no era limitar la libertad de expresión. "Soy una persona respetuosa de la libertad de expresión, reconozco el trabajo de programas de espectáculos que se manejan con ética y valores bien cimentados, pero hay quienes no conocen límites, por lo que no permitiré que en abuso del ejercicio de dicho derecho, se vulnere mi derecho fundamental a la vida privada, sobre todo porque la información que se divulga en mi contra carece de veracidad y son declaraciones falsas que dañan mi reputación e imagen", dijo en su comunicado.