Influencer de 35 años queda sin labios tras tratamiento estético

Una desgracia es la que vivió la influencer Mariana Michelini en 2020 cuando se sometió a un tratamiento estético, sin imaginar que terminaría sin labios y completamente desfigurada.

La brasileña de 35 años compartió en su cuenta oficial de Instagram el infierno que ha pasado desde que decidió cambiar su rostro y se sometió a un procedimiento de relleno de labios y mentón.

¿Por qué acabó sin labios la influencer Mariana Michelini?

Mariana Michelini aceptó un intercambio con un supuesto profesional de la belleza que le prometió aplicar ácido hialurónico, pero no fue así, la sometió a un tratamiento que radicó en la aplicación de polimetilmetacrilato, conocido como PMMA, y el cual, según el sitio ABC, tiende a pegarse a la piel y el hueso, desencadenando un rechazo del cuerpo.

En un inicio, la influencer quedó encantada con el resultado e, incluso, lo recomendó a sus seguidores; sin embargo, la pesadilla comenzó seis meses después, cuando las secuelas empezaron a surgir.

“En junio de 2021 me desperté con los labios y el mentón hinchados, rojos y doliendo mucho. Volví a este profesional, pero estaba muy nerviosa y no sabía cómo proceder. Fui a una dermatóloga que me recetó antibióticos y esteroides”, reveló a Terra Brasil.

Con muchas esperanzas, Mariana Michelini comenzó el tratamiento, el cual no surtió efecto; su cara seguía mostrando fuertes secuelas y lo más dañado fue su labio superior, el cual perdió por completo.

A la par que trataba de salvar sus labios y recuperarse de la aplicación de relleno que le hicieron, la influencer brasileña recibió una demanda por parte del profesional al que había acudido, por lo que a la fecha tiene prohibido nombrar al sujeto y la clínica de Sao Paulo en la que le realizaron el procedimiento.

¿Mariana Michelini logró salvar su rostro?

Ante las secuelas que sufría, Mariana Michelini comenzó a realizarse una serie de intervenciones y tratamiento con corticoides, antiinflamatorios y antibióticos con el fin de salvar sus labios y erradicar la sustancia que le aplicaron años atrás.

“ Estaba desesperada, busqué en internet y vi que varias mujeres murieron tras someterse a procedimientos con PMMA. Solo podía llorar, sin saber lo que me iba a pasar”, indicó.

Pese a la lucha de los médicos, la influencer tuvo que someterse a una cirugía en la que le extirparon gran parte de los labios.

Como consecuencia de la intervención, la brasileña no sólo perdió sus labios, sino que también conserva una gran cicatriz en la boca, hecho que ha dañado su salud mental y ha afectado su desempeño en redes sociales.

Mariana Marchelini ha logrado solventar sus operaciones gracias al apoyo de sus seguidores.