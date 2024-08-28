Famoso ‘influencer’ anuncia entre lágrimas el fallecimiento de su mamá: “Apareció muerta”

Video Derek Trejo así pedía ayuda desesperado y llorando por su mamá: la encuentran sin vida en un hotel

Andrés Ortiz, miembro de los famosos ‘influencers’ colombianos conocidos como ‘Los Patojos’, dio a conocer el fallecimiento de su madre, Yenny Judit Ariza Quiroga.

El creador de contenido publicó en la cuenta oficial de TikTok familiar un video en el que, entre lágrimas, reveló la trágica noticia.

PUBLICIDAD

“Con el dolor de mi alma… no sé qué pasó con mi mamá, apareció muerta”, dijo, el 26 de agosto, antes de romper a llorar desconsoladamente.

Él puntualizó que le “acababa de llamar” su hermano para avisarle de lo sucedido: “No sabemos cómo, no sé qué le hicieron”.

“¿Por qué? Ayer estábamos grabando lo más de bien y hoy ya no está”, lamentó. “¡Ay no, qué golpe tan duro!”.

Visiblemente afectado, el comediante indicó “no sé qué pasó todavía”, pero lanzó una seria acusación: “La mataron”.

Adelantó que se trasladaría a Jesús María, municipio en Colombia, para reunirse con sus seres queridos y averiguar lo que ocurrió.

“Le hicieron algo a ella, primero el perro y ahora mi mamá, y que aparezca así, no”, dijo antes de concluir la grabación.

‘Los Patojos’, integrados por Yenny Araiza, su esposo Gildardo Ortiz, y sus hijos, Naren y Andrés, y la novia de este, Paola, se popularizaron en redes sociales gracias a su comedia.

“Somos una familia campesina y hacemos videos de humor de cosas que suceden en nuestro campo colombiano”, se describen en las plataformas.

Autoridades se pronuncian sobre el caso

De acuerdo con el portal local Semana, las autoridades explicaron que Yenny Judit Ariza fue hallada por su marido “suspendida de una viga” al interior de su domicilio.

Don Gildardo intentó auxiliarla de inmediato; sin embargo, ella ya no tenía signos vitales, precisó la policía acerca de eso.

El medio desvela que la dependencia informó que, tras la respectiva inspección de la escena, los encargados encontraron una libreta.

PUBLICIDAD

“Se despidió de su familia y les ofreció disculpas por lo que iba a hacer”, reportó el sitio web, que detalló la nota es parte de la averiguación en curso.

En los documentos del caso se especifica que los miembros del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal y Judicial (CTI) de Puente Nacional realizaron el levantamiento del cuerpo de Araiza, el cual “no presentaba ningún tipo de signo de violencia”.

Don Gildardo, de ‘Los Patojos’, pide justicia

Este 27 de agosto, don Gildardo, el mayor de los miembros de ‘Los Patojos’, y su hijo Andrés aparecieron ante la cámara para exigir justicia por el deceso de su esposa y madre, respectivamente.

“Estoy dirigiéndome a ustedes, estas palabras, con el alma partida, el corazón destrozado en no sé cuántos pedazos. Esto que nos pasó no sé cómo sucedió”, indicó el señor.

“Les queremos pedir a todos ustedes que nos ayuden a que esto no quede así”, sumó el joven. “Aquí hay algo que pasó y lo vamos a saber”, complementó su padre.