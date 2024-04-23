Influencer es investigada por muerte de cantante tras arrollarlo: decía que era "La Toretto"

Video Muere influencer Vielka Pulido: se hizo famosa por este video donde humilló a una jovencita

La ‘influencer’ Felicitas Alvite está siendo investigada por el asesinato del cantante Rubén Walter Armand, en la ciudad de La Plata, Argentina.

De acuerdo con el medio local TN, la joven de 20 años “está imputada por el delito de homicidio culposo”, en una causa que tramita la Unidad Fiscal de Instrucción N° 12, “pero no quedó detenida por el momento”.

Felicitas Alvite en choque contra motocicleta

En su reporte, dicho portal puntualiza que el viernes 12 de abril en la madrugada, Felicitas Alvite conducía su automóvil Volkswagen Gol Trend por las avenidas de la urbe.

En la esquina de la Avenida 13 y 532, ella, según se ve en el video difundido, no respetó que el semáforo se encontraba en rojo y cruzó a toda velocidad, impactando a un motociclista que atravesaba la calle.

Se trataba de Rubén Walter Armand, quien viajaba a bordo de su moto Bajaj modelo Boxer. Con el impacto, él salió ‘volando’ y, segundos después, se impactó en el asfalto, por lo que “sufrió un golpe en la cabeza”.

Dicho momento quedó captado en video por las cámaras de la Municipalidad, y esta semana finalmente fue difundido públicamente.

En la grabación se puede apreciar que, tras la colisión, el coche de la creadora de contenido siguió avanzando hasta que, aparentemente, se detuvo metros adelante.

Al lugar del siniestro arribó una ambulancia, que trasladó a Rubén al Hospital San Roque de Gonnet, donde falleció “debido a las graves heridas sufridas”.

🚨 ASÍ FUE EL CHOQUE EN #LAPLATA EN EL QUE MURIÓ UN MOTOCICLISTA



📍 Ocurrió en 532 y 32, en La Plata



👉Felicitas Alvite (20), cruzó en rojo y mató a a Ruben Armand (36)



— N3F Noticias 🏡🗣 (@n3fnoticias) April 18, 2024



Yanina Nuñez, periodista de La Nación, confirmó a Univision Famosos que Armand “era cantante” y “se presentaba en eventos de salsa, bares y boliches con diversas bandas”.

Felicita Alvite decía hacerse “la Toretto”

Según El Observador, después de lo sucedido, Felicitas Alvite “cerró todas sus cuentas en redes sociales”. Sin embargo, amigos de Rubén Walter Armand lograron capturar uno de sus videos en TikTok.

En el clip, ella aparece con un ‘total black look’. Como leyenda se puede leer: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto”.

Ella supuestamente hacía alusión a ‘Dominic Toretto’, personaje de la saga de ‘Rápidos y Furiosos’ que suele manejar a velocidades extremas sus vehículos.

Hermana de Felicitas Alvite afirma que ella “no había tomado alcohol”

El mismo diario informó el 21 de abril acerca de unos audios en los que presuntamente se escucha a la hermana de Felicitas Alvite hablando del incidente.

“Como el amigo sí había tomado, le dijo que ella manejaba y estaban ahí en un semáforo, se pone verde, ella avanza normal”, cita el sitio web las supuestas declaraciones.

“Y cuando está avanzando normal, una moto que venía de atrás y que después se entera la gente le decía que iba esquivando autos en zigzag”, agrega.

El relato continúa: “La moto pasa y se la dio contra el cordón. El pibe tenía puesto el casco, pero sin abrochar, así que es como si nada. Cuando ella avanzó, el casco voló a la mier… y se pegó contra el cordón”.

La mujer en la grabación asevera que Alvite está “mal” porque “aunque toda la gente le diga que no tiene la culpa, en su cabeza mató a un flaco”.