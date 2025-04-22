Pablo Montero

‘Influencer’ acusa que Pablo Montero la habría agredido durante cita: “Me sacó sangre”

La también modelo Elda María Gamiz afirma que el cantante supuestamente la violentó luego de que ella se negara a hacer “un trío”. Los presuntos hechos habrían ocurrido en casa del actor, en Quintana Roo, de acuerdo con la creadora de contenido.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Pablo Montero aclara por qué faltó al estreno de ‘Perfume de Gardenia’, ¿estaba borracho?

La ‘influencer’ mexicana Elda María Gamiz acusa a Pablo Montero de supuestamente haberla agredido físicamente durante una cita que habrían tenido el pasado fin de semana.

De acuerdo con lo indicado en el programa ‘Venga la alegría’, este 22 de abril, la creadora de contenido y el cantante presuntamente se reunieron en la casa de él, en Quintana Roo, tras “meses” de “coqueteos por redes sociales”.

PUBLICIDAD

En la emisión se detalló que, alegadamente, “el encuentro se volvió tenso y violento” cuando él invitó “a otra mujer”, “según con intenciones sexuales”.

“Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘Es que no estoy acostumbrada a eso, no soy así, yo quería estar contigo, no quiero hacer un trío’”, contó Elda María en entrevista con el ‘show’.

Más sobre Pablo Montero

Jorge Salinas en polémica por encuentro con la prensa: no quiere dar entrevistas a ‘youtubers’
1:00

Jorge Salinas en polémica por encuentro con la prensa: no quiere dar entrevistas a ‘youtubers’

Univision Famosos
Actor de telenovelas que Pablo Montero "semicacheteó" habría sido castigado: revelan la razón
3 mins

Actor de telenovelas que Pablo Montero "semicacheteó" habría sido castigado: revelan la razón

Univision Famosos
Acusan a Pablo Montero de propinar golpe a actor en pleno escenario: él rompe el silencio
2 mins

Acusan a Pablo Montero de propinar golpe a actor en pleno escenario: él rompe el silencio

Univision Famosos
Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de supuesto abuso
2 mins

Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de supuesto abuso

Univision Famosos
Aracely Arámbula encontró el amor en estos famosos: todos tienen algo en común (menos Luis Miguel)
3 mins

Aracely Arámbula encontró el amor en estos famosos: todos tienen algo en común (menos Luis Miguel)

Univision Famosos
Jorge Salinas explota contra reportero en una alfombra roja y arma pelea: "¡No me vuelvas a tocar!"
1:30

Jorge Salinas explota contra reportero en una alfombra roja y arma pelea: "¡No me vuelvas a tocar!"

Univision Famosos
Victoria Ruffo celebró su cumpleaños 61 con tremenda ovación y hasta banda en vivo
1:51

Victoria Ruffo celebró su cumpleaños 61 con tremenda ovación y hasta banda en vivo

Univision Famosos
Famosos que se negaron a reconocer a sus hijos por años: Anuel AA no fue el único
5 mins

Famosos que se negaron a reconocer a sus hijos por años: Anuel AA no fue el único

Univision Famosos
Pablo Montero niega haber pagado 54 mil dólares para retirar denuncia por abuso sexual
4 mins

Pablo Montero niega haber pagado 54 mil dólares para retirar denuncia por abuso sexual

Univision Famosos
Pablo Montero revela secretos de sus romances con famosas: a una casi le pide matrimonio
5 mins

Pablo Montero revela secretos de sus romances con famosas: a una casi le pide matrimonio

Univision Famosos

“Dijo: ‘Ay, te va a encantar’. Le dije: ‘No, qué te pasa. Te voy a grabar porque la verdad me estás ofendiendo’”, explicó al respecto.

En ese instante habría sido cuando el intérprete de ‘Hay otra en tu lugar’ supuestamente se alteró: “En el momento que quiero grabarlo, me jala el celular me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre”.

“Le dije: ‘Me sacaste sangre’. Y me dijo: ‘Ya, no seas exagerada. Estás loca’”, recordó acerca de la presunta actitud del artista.

Gamiz, quien es expareja del comunicador Rafa Mercadante, afirmó que Montero “estaba alcoholizado”: “Me arrepiento de haber venido”.

Pablo Montero habría corrido a Elda María Gamiz de su casa

Tras el supuesto ataque, Elda María Gamiz dijo que “sí” llegó a temer por su seguridad pues Pablo Montero le “gritó horrible”.

“Me dijo: ‘Te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca, ya cállate, estoy con la otra, ni siquiera me concentro’”, narró.

En el matutino se especificó que presuntamente la también modelo “optó por quedarse en el hogar” del actor, quien la habría corrido tras su negativa a la propuesta intima.

“Que iba a marcar a la policía, que estaba invadiendo su propiedad privada”, externó, “para mí esto fue muy impactante porque le dije: ‘Oye, te vine a ver, o sea, te pago todo, como por qué me haces eso a mí’”.

PUBLICIDAD

Gamiz aseveró que su intención al hacer público lo que alagadamente ocurrió “es para que otras chavas no caigan en lo mismo”.

Hasta la tarde de este martes, Pablo no se ha pronunciado sobre esta imputación. Ayer, él publicó en sus Historias de Instagram una fotografía en la que aparece con sus hijas.

Relacionados:
Pablo MonteroEscándalos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX