‘Influencer’ acusa que Pablo Montero la habría agredido durante cita: “Me sacó sangre”

Video Pablo Montero aclara por qué faltó al estreno de ‘Perfume de Gardenia’, ¿estaba borracho?

La ‘influencer’ mexicana Elda María Gamiz acusa a Pablo Montero de supuestamente haberla agredido físicamente durante una cita que habrían tenido el pasado fin de semana.

De acuerdo con lo indicado en el programa ‘Venga la alegría’, este 22 de abril, la creadora de contenido y el cantante presuntamente se reunieron en la casa de él, en Quintana Roo, tras “meses” de “coqueteos por redes sociales”.

En la emisión se detalló que, alegadamente, “el encuentro se volvió tenso y violento” cuando él invitó “a otra mujer”, “según con intenciones sexuales”.

“Pablo me dijo que quería hacer un trío y yo le dije: ‘Es que no estoy acostumbrada a eso, no soy así, yo quería estar contigo, no quiero hacer un trío’”, contó Elda María en entrevista con el ‘show’.

“Dijo: ‘Ay, te va a encantar’. Le dije: ‘No, qué te pasa. Te voy a grabar porque la verdad me estás ofendiendo’”, explicó al respecto.

En ese instante habría sido cuando el intérprete de ‘Hay otra en tu lugar’ supuestamente se alteró: “En el momento que quiero grabarlo, me jala el celular me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre”.

“Le dije: ‘Me sacaste sangre’. Y me dijo: ‘Ya, no seas exagerada. Estás loca’”, recordó acerca de la presunta actitud del artista.

Gamiz, quien es expareja del comunicador Rafa Mercadante, afirmó que Montero “estaba alcoholizado”: “Me arrepiento de haber venido”.

Pablo Montero habría corrido a Elda María Gamiz de su casa

Tras el supuesto ataque, Elda María Gamiz dijo que “sí” llegó a temer por su seguridad pues Pablo Montero le “gritó horrible”.

“Me dijo: ‘Te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca, ya cállate, estoy con la otra, ni siquiera me concentro’”, narró.

En el matutino se especificó que presuntamente la también modelo “optó por quedarse en el hogar” del actor, quien la habría corrido tras su negativa a la propuesta intima.

“Que iba a marcar a la policía, que estaba invadiendo su propiedad privada”, externó, “para mí esto fue muy impactante porque le dije: ‘Oye, te vine a ver, o sea, te pago todo, como por qué me haces eso a mí’”.

Gamiz aseveró que su intención al hacer público lo que alagadamente ocurrió “es para que otras chavas no caigan en lo mismo”.