Actor de telenovelas que Pablo Montero "semicacheteó" habría sido castigado: revelan la razón

Video "Fue lamentable", Pablo Montero le cuenta a Chiqui que tuvo que cancelar uno de los eventos más importantes de su carrera

Actor que Pablo Montero cacheteó en bastidores de la obra de teatro ‘Perfume de Gardenias’ fue "castigado" tras altercado con el cantante.

El productor Omar Suárez aseguró que a pesar de “no estar de acuerdo con la violencia”, ya había tomado cartas en el asunto, pues no sería la primera vez que Enrique Madrid tocaba “con sus manos” al intérprete de ‘Piquito de Oro’.

PUBLICIDAD

“Lo que sucedió fue un altercado. Si bien no estamos de acuerdo con la violencia (…) sí quiero dejar el antecedente de que este joven ya en ocasiones pasadas había tenido problemas con Pablo porque lo había ya manipulado, o sea, lo había tocado con sus manos, empujado para moverlo”, declaró este 31 de marzo.

El productor explicó que el mismo Pablo Montero ya lo había alertado sobre una aparente “invasión” a su persona por parte del actor, a quien también ya se le había llamado la atención.

“Este joven tenía el trabajo de llamar a los actores cuando van a escena, es para lo que se le contrató, pero ya había tenido problemas en Puebla y en otro lado, que Pablo me había dicho a mí: ‘Oye, me toca y no me gusta que me toquen’ porque eso es como una invasión cuando hay contacto físico”, agregó.

Ante el escándalo, el productor de teatro señaló que Pablo Montero ya había pedido disculpas. Incluso, aseguró que el golpe únicamente había sido una “semicachetada”.

“Yo creo que no lo agarramos en su mejor momento a Pablo. Estábamos para el final de la función y entonces sí se volteó y le dijo: ‘No me toques’. Le dio una semicachetada y digo semicachetada porque lo vimos y fue algo realmente muy ligero. Con la fuerza que tiene Pablo podría haber sido diferente”, enfatizó.

“El acto fue reprobable es lo que empecé diciendo, que no estoy a favor de Pablo, pero en ese mismo momento le pidió disculpas a Enrique. Dentro de la misma función agarró y tuvo el valor civil delante del público y delante de sus compañeros tomar la decisión de pedirle una disculpa y el señor la aceptó”, declaró.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta del presentador Lalo Carrillo sobre si Pablo Montero quedaría fuera de la obra tras el incidente, el productor Omar Suárez externó que dentro de la obra no permitiría “actos de violencia”, por lo que Pablo Montero ya había sido sancionado.

“Pablo ya tiene una sanción, que es interna y tiene que ver con nuestro contrato que tiene una clausula de confidencialidad, pero ya hay una sanción para Pablo que ya cumplió. Pablo es una persona que ha luchado durante años con el problema del alcohol entonces se me hace injusto crucificarlo diciendo y asegurando que estaba alcoholizado. Ojo no estaba alcoholizado, yo no permito en los camerinos del teatro que exista el alcohol", sentenció.

Actor que habría golpeado Pablo Montero rompe el silencio

Enrique Madrid reveló en el mismo show que luego del incidente había sido “castigado” por el productor Omar Suárez. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles ni profundizar en el tema.

“Así es (me están castigando)”, enfatizó. “No quisiera profundizar (sobre Omar Suárez), pero apoya a Pablo y (dice que) con la disculpa pública yo me hubiera quedado”.