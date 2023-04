Famosos que se negaron a reconocer a sus hijos por años: Anuel AA no fue el único

Famosos que se negaron a reconocer a sus hijos

Anuel AA

En marzo del 2022, El Gordo y La Flaca dio a conocer que Anuel AA se había convertido en padre de Gianella, una nena producto de una relación a distancia que estableció durante 4 meses con una joven llamada Melissa Vallecilla.



Según la colombiana radicada en Estados Unidos, el rapero tomó la noticia de su paternidad de buena manera, sin embargo, una vez que inició su romance con Yailin la más Viral, desapareció de su vida.

El intérprete de ‘Más rica que ayer’ negó por meses a esta pequeña, sin embargo, la llegada de su segunda hija, Cattleya (a mediados de marzo del 2023) lo hizo cambiar de opinión.



A principios de abril del 2023, Anuel AA usó su cuenta de Instagram para reconocer públicamente a su hija Gianella:

“Ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija (...) No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca (...) No importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija".



De igual manera, prometió que algún día reunirá a sus tres hijos.

Jorge Salinas

Jorge Salinas es padre de 6 hijos, que tuvo con 4 mujeres diferentes. Sin embargo, durante 16 años, se negó a aceptar que Valentina, quien fue producto de su romance fugaz con Andrea Noli, era suya.



Eso cambió a finales de agosto del 2022, cuando, durante una entrevista con medios de comunicación aseguró:

“Tengo tres hijas, Gabriella, Valentina y Máxima para quienes deseo lo mejor y sobre todo que se encuentren hombres buenos que les den lo mejor y las traten bien”.



Si bien, no quiso dar detalles de cómo establecieron contacto y cuál es el tipo de relación que llevan.

En aquel entonces, Andrea Noli agradeció a Elizabeth Álvarez, actual esposa del actor de ‘Tres Mujeres’ (telenovela que puedes ver en ViX) por haber intercedido a favor de la reunión entre padre e hija.

Luis Miguel

‘El Sol de México’ se convirtió en padre apenas un año después de cumplir la mayoría de edad en México (a los 19 años).



Aunque estuvo bastante involucrado en los primeros años de vida de Michelle Salas, frente a la prensa negó en varias ocasiones tener una hija.



No fue sino hasta el 2007 que ambos se sometieron a una prueba de ADN que confirmó su parentesco y Luis Miguel reconoció a Michelle Salas como su descendiente. Aunque en ese momento, su relación prometía mejorar, con el paso de los años, se desconocen los detalles de su vínculo.

El papá de la hija de Edith González, Santiago Creel

La protagonista de ‘Salomé’ (telenovela que puedes ver en ViX) se convirtió en madre en el 2004, cuando Constanza llegó al mundo.

Si bien el parecido entre madre e hija era innegable, durante los primeros cuatro años de vida de la niña, se mantuvo oculta la identidad del padre.



Hasta el 2008 se reveló que se trataba del político mexicano Santiago Creel, que había tenido una relación extramarital con Edith González. En aquel entonces, el funcionario aclaró públicamente su parentesco con Constanza:

“Es un acta auténtica, he reconocido que Constanza es mi hija, aquí con ustedes quiero dar la cara de ello”, afirmó, según declaraciones recogidas por ‘People en Español’.



Tras la muerte de Edith González en junio del 2019, Constanza quedó bajo el cuidado de su padre.

Rubén Blades

El intérprete de ‘Pedro Navaja’ sorprendió a más de uno cuando en el 2015 anunció que tenía un hijo de 39 años y hasta una nieta de 13.



Según informó en su página web, Joseph Verne había anunciado públicamente quién era su padre años atrás, pero el famoso desestimó sus declaraciones.



No obstante, el joven estaba tan convencido de la verdad, que se hizo una prueba de ADN con un pariente de Blades: cuando los resultados arrojaron una compatibilidad biológica, el panameño fue notificado y decidió reconocer a su hija.

Pablo Montero

El caso del actor de ‘Abrázame muy fuerte’ (telenovela que puedes ver en ViX) es un tanto diferente, pues debutó en la paternidad en el 2007, con el nacimiento de un hijo en Costa Rica, y quien lleva su mismo nombre de pila.



Si bien el también cantante mantuvo una relación estrecha con el menor a lo largo de los años,en el 2017 se vio envuelto en una polémica con respecto a su paternidad, pues se reveló que legalmente no lo había reconocido.

Ese mismo año, Pablo Montero le dio su apellido y se hizo cargo del pequeño por la vía legal.

Arnold Schwarzenegger

Del lado de Hollywood también hay algunos casos de famosos que se negaron a reconocer a sus hijos durante años. Quizá uno de los más sonados es el del actor de ‘En busca de venganza’ (que puedes ver gratis en ViX).



En 1997 nació Joseph Baena, fruto de la relación extramarital entre Arnold Schwarzenegger y Mildred Patricia Baena, quien trabajaba como su ama de llaves. Lo cierto es que la madre se rehusó a revelar la identidad del padre de su hijo por años, hasta que su parecido físico los delató y la noticia se publicó en medios en el 2011.



Un año después, el actor admitió públicamente su paternidad. Al día de hoy, mantienen una estrecha relación.

