Acusan a Pablo Montero de propinar golpe a actor en pleno escenario: él rompe el silencio

Video Pablo Montero aclara por qué faltó al estreno de ‘Perfume de Gardenia’, ¿estaba borracho?

Pablo Montero se enfrenta a una nueva polémica por presuntamente haber golpeado a uno de sus compañeros de ‘Perfume de Gardenias’ en pleno escenario.

Según reportes de la revista TVNotas, los hechos habrían ocurrido el 27 de marzo en el Foro GNP, de Mérida, Yucatán, México, y el afectado sería el actor Enrique Madrid.

De acuerdo con un video publicado en el Instagram de la revista mexicana, el actor habría sido atendido por personal del staff, luego de recibir un presunto golpe en el rostro por parte de Pablo Montero.

Aunque se desconocen algunos detalles, se reporta que la agresión habría ocurrido mientras se encontraban dando lectura al guion, ya que Enrique Madrid se encargaría de estudiar con Pablo Montero sus líneas en la obra.

Pablo Montero se disculpa con actor en medio de la polémica

Luego del altercado, Pablo Montero rompió el silencio y ofreció una disculpa pública al actor Enrique Madrid al finalizar una de las presentaciones de la obra ‘Perfume de Gardenias’.

“La verdad es que, pasan muchas cosas, ¿no? Detrás del escenario, hay una persona que a mí me asiste, que es mi amigo... Está para repasar mis textos… Se llama Enrique, ven para acá… Quiero pedir una disculpa. Con respeto a todos… Que los quiero mucho. Somos una familia”, expresó sin dar detalles.

Actor rompe el silencio sobre presunta agresión del cantante

Más tarde, Enrique Madrid, actor de telenovelas como ‘El Maleficio’ y ‘Vencer el Pasado’, se pronunció en Instagram, donde además de republicar el video filtrado por TVNotas del presunto incidente, condenó la supuesta agresión de Pablo Montero.