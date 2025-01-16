Amanda Miguel resulta víctima de los incendios en California: “Es una tragedia”

Video Los Derbez viven "pesadilla" ante incendios en California: oficina de Eugenio termina en cenizas

Amanda Miguel se suma a las celebridades latinas que han resultado afectadas por los incendios en California, entre ellos Eugenio Derbez, Eiza González y Kate del Castillo.

La reconocida cantante compartió que junto a su familia, incluyendo a su hija Ana Victoria y sus nietos, Lucca y Camila, tuvo que evacuar la comunidad de Altadena, que fue devastada por el fuego.

“Estos días han sido muy fuertes, en un par de segundos nuestra realidad puede cambiar por completo”, aseguró la primogénita del difunto Diego Verdaguer en un ‘post’ de Instagram este 15 de enero.

Amanda Miguel revela que “no tiene casa”

Por medio de un video, Amanda Miguel dio detalles de la difícil situación que atraviesa actualmente debido a los siniestros, que comenzaron en el área de Los Ángeles hace una semana.

“No tenemos casa por ahora, nadie, no tenemos nada. Se quemaron todas las casas de Altadena. No podemos entrar. No está la Guardia Nacional, es una tragedia”, explicó.

Por su parte, Ana Victoria confesó que están “muy tristes” ante la desgracia, que ha perjudicado a “tantas miles de personas”.

La intérprete de ‘Si mañana no me ves’ detalló que, al momento, no saben a ciencia cierta si sus residencias continúan en pie.

“Nosotros aún no tenemos reporte de confirmado del estatus de nuestras casas. Hay mucha gente que está muy mal y que perdió todo”, expuso.

Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria, explicaron la compleja situación que atraviesan por los incendios en California. Imagen Ana Victoria Verdaguer/Instagram

Pese a la incertidumbre que atraviesan, las artistas no han perdido de vista que, afortunadamente, se encuentran unidas y sanas.

“Estamos nosotros muy bien porque estamos juntos. […] No nos queda de otra más que salir delante de las cenizas, uno tiene que rebrotar”, sentenció Ana.

Ante lo que atraviesan, colegas les mandaron su apoyo emocional, entre ellas Ana Bárbara, quien anotó en la sección de comentarios: “Los abrazo con el corazón”.

Amanda Miguel ya perdió una casa por un incendio

De acuerdo con TVyNovelas, en el pasado Amanda Miguel y Diego Verdaguer sufrieron la pérdida de su hogar, en la Ciudad de México, a causa de un incendio.

Ellos no se encontraban en la propiedad y sus vidas no corrieron peligro, pero sí se quemaron sus pertenencias.