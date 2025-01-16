Amanda Miguel

Amanda Miguel resulta víctima de los incendios en California: “Es una tragedia”

La cantante y su hija, Ana Victoria, compartieron que evacuaron sus casas en la comunidad de Altadena en California, que fue devastada por el fuego. Además, detallaron que desconocen qué les ocurrió a sus propiedades.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Los Derbez viven "pesadilla" ante incendios en California: oficina de Eugenio termina en cenizas

Amanda Miguel se suma a las celebridades latinas que han resultado afectadas por los incendios en California, entre ellos Eugenio Derbez, Eiza González y Kate del Castillo.

La reconocida cantante compartió que junto a su familia, incluyendo a su hija Ana Victoria y sus nietos, Lucca y Camila, tuvo que evacuar la comunidad de Altadena, que fue devastada por el fuego.

PUBLICIDAD

“Estos días han sido muy fuertes, en un par de segundos nuestra realidad puede cambiar por completo”, aseguró la primogénita del difunto Diego Verdaguer en un ‘post’ de Instagram este 15 de enero.

Amanda Miguel revela que “no tiene casa”

Por medio de un video, Amanda Miguel dio detalles de la difícil situación que atraviesa actualmente debido a los siniestros, que comenzaron en el área de Los Ángeles hace una semana.

Más sobre Amanda Miguel

Amanda Miguel reveló que perdió un bebé con Diego Verdaguer: ahora sería un adolescente
2 mins

Amanda Miguel reveló que perdió un bebé con Diego Verdaguer: ahora sería un adolescente

Univision Famosos
A un año de la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel y su hija le dedican emotivos mensajes
3 mins

A un año de la muerte de Diego Verdaguer, Amanda Miguel y su hija le dedican emotivos mensajes

Univision Famosos
Shakira no fue la única: artistas que tuvieron una 'canción de la venganza' para olvidar un amor
4 mins

Shakira no fue la única: artistas que tuvieron una 'canción de la venganza' para olvidar un amor

Univision Famosos
Omar Chaparro se convirtió en Diego Verdaguer para un holograma: Ana Victoria explicó por qué
2 mins

Omar Chaparro se convirtió en Diego Verdaguer para un holograma: Ana Victoria explicó por qué

Univision Famosos
Amanda Miguel rompe en llanto en su regreso a los escenarios tras la muerte de su esposo Diego Verdaguer
1:44

Amanda Miguel rompe en llanto en su regreso a los escenarios tras la muerte de su esposo Diego Verdaguer

Univision Famosos
Hija mayor de Diego Verdaguer hace un llamado a su hermana Ana Victoria tras polémica por vacuna
20 fotos

Hija mayor de Diego Verdaguer hace un llamado a su hermana Ana Victoria tras polémica por vacuna

Univision Famosos
Resurge video de Vicente Fernández y Diego Verdaguer que muestra lo que Cuquita nunca hizo por su esposo
2:08

Resurge video de Vicente Fernández y Diego Verdaguer que muestra lo que Cuquita nunca hizo por su esposo

Univision Famosos
Revelan los últimos mensajes de Diego Verdaguer y cuándo se contagió de covid-19
2 mins

Revelan los últimos mensajes de Diego Verdaguer y cuándo se contagió de covid-19

Univision Famosos
Amanda Miguel recuerda que su amor con Diego Verdaguer fue a primera vista
3 mins

Amanda Miguel recuerda que su amor con Diego Verdaguer fue a primera vista

Univision Famosos
Hijas del fallecido Diego Verdaguer en controversia: chocan sobre el estado de vacunación del cantante
3 mins

Hijas del fallecido Diego Verdaguer en controversia: chocan sobre el estado de vacunación del cantante

Univision Famosos

“No tenemos casa por ahora, nadie, no tenemos nada. Se quemaron todas las casas de Altadena. No podemos entrar. No está la Guardia Nacional, es una tragedia”, explicó.

Por su parte, Ana Victoria confesó que están “muy tristes” ante la desgracia, que ha perjudicado a “tantas miles de personas”.

La intérprete de ‘Si mañana no me ves’ detalló que, al momento, no saben a ciencia cierta si sus residencias continúan en pie.

“Nosotros aún no tenemos reporte de confirmado del estatus de nuestras casas. Hay mucha gente que está muy mal y que perdió todo”, expuso.

Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria, explicaron la compleja situación que atraviesan por los incendios en California.
Amanda Miguel y su hija, Ana Victoria, explicaron la compleja situación que atraviesan por los incendios en California.
Imagen Ana Victoria Verdaguer/Instagram

Pese a la incertidumbre que atraviesan, las artistas no han perdido de vista que, afortunadamente, se encuentran unidas y sanas.

“Estamos nosotros muy bien porque estamos juntos. […] No nos queda de otra más que salir delante de las cenizas, uno tiene que rebrotar”, sentenció Ana.

Ante lo que atraviesan, colegas les mandaron su apoyo emocional, entre ellas Ana Bárbara, quien anotó en la sección de comentarios: “Los abrazo con el corazón”.

Amanda Miguel ya perdió una casa por un incendio

De acuerdo con TVyNovelas, en el pasado Amanda Miguel y Diego Verdaguer sufrieron la pérdida de su hogar, en la Ciudad de México, a causa de un incendio.

PUBLICIDAD

Ellos no se encontraban en la propiedad y sus vidas no corrieron peligro, pero sí se quemaron sus pertenencias.

Video Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares
Relacionados:
Amanda MiguelIncendio en California

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX