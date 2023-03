Amanda Miguel reveló que perdió un bebé con Diego Verdaguer: ahora sería un adolescente

La historia de amor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer inició con un flechazo a primera vista y perdura incluso a pesar de la muerte del intérprete.

Fruto de su relación nació Ana Victoria quien, en su momento, estuvo en controversia por el estado de vacunación de su papá, y es muy cercana a ambos.

Lo que no se sabía, hasta ahora, es que la cantante argentina deseaba tener una familia más grande, pero múltiples circunstancias se lo impidieron.

Amanda Miguel reveló que perdió un hijo que esperaba con Diego Verdaguer

En entrevista con el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ el pasado 11 de marzo, la cantante de ‘El me mintió’ se sinceró sobre diferentes aspectos de su vida. Uno de ellos fue la razón por la que no tuvo más hijos con su esposo.

Amanda Miguel confesó que, aunque sí tenía intenciones de ampliar su familia, no lo pudieron concretar por circunstancias ajenas a ellos.

Según recordó, tras el nacimiento de Ana Victoria, dejó de lado su carrera musical por 3 años, con el objetivo de dedicarse de lleno al cuidado de su hija.



Sin embargo, cuando intentó retomar sus proyectos, se encontró con obstáculos:

“Cuando quise regresar, me costó muchísimo. En aquella época, el embarazarte les causaba a (en) las compañías muchísima discriminación”.



Por si esto fuera poco, la hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, ya había entrado a la escuela primaria, por lo que le advirtieron que la niña ya no podía faltar a clases con tanta facilidad.

Por lo anterior, la pareja argentina decidió renunciar a su sueño:

“Se me hizo muy difícil decir ‘voy a tener más hijos’”.



No obstante, con el paso de los años, estuvieron a poco de convertirse en padres por una segunda ocasión:

“Después quedé embarazada, ya de grande (...) y lo perdí”.



Ante la pregunta de si esta situación fue dolorosa, respondió:

“Sí, pero yo digo ‘Dios sabe por qué hace las cosas’, porque yo hoy no me imagino con un hijo de 20 años, por ejemplo. Digo, si lo tuviera, estaría feliz, pero no lo tengo”.

Amanda Miguel reveló por qué nunca se divorció de Diego Verdaguer

En la misma conversación, la intérprete de ‘Así no te amará jamás’ admitió que “sí hubieron varios momentos” en los que su difunto esposo y ella se plantearon la posibilidad de separarse.

“Lo pensamos y nunca tomamos la decisión”, admitió.



¿Cuáles fueron sus razones para permanecer juntos a lo largo de los años?

“Yo, en lo personal, no me imaginaba la vida sin él. Y él, definitivamente no se imaginaba la vida sin mí”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez imaginaste lo que vivió Amanda Miguel?

