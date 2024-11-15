Hugh Jackman habría terminado su matrimonio de 27 años por una mujer más joven: las evidencias

Video La exesposa de Hugh Jackman no quería divorciarse por el pacto que hicieron

Hugh Jackman es uno de los hombres más queridos de Hollywood: tiene una carisma enorme y miles de fanáticos que lo idolatran.

Por ello mismo ha sido una sorpresa para muchos que saliera a la luz que el actor habría terminado su matrimonio de 27 años con Deborra-Lee Furness por estar involucrado con una mujer menor.

Así fue el matrimonio de Hugh Jackman con Deborra-Lee Furness



Hugh Jackman estuvo casado durante casi 30 años con Deborra-Lee Furness, a quien conoció mientras ambos protagonizaban la serie australiana ‘Correlli’ a mediados de los noventa.

Ellos se casaron en 1996 y posteriormente adoptaron a dos pequeños, Oscar Maximilian y Ava Eliot, quienes en la actualidad tienen 24 y 19 años, respectivamente.

Durante años fueron uno de los matrimonios más estables de Hollywood, hasta que en septiembre de 2023 anunciaron su separación:

Hemos tenido la suerte de compartir casi 3 décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Ahora nuestro camino está cambiando y hemos decidido separarnos para seguir creciendo como individuos. Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Afrontamos este nuevo capítulo con gratitud, amor y amabilidad.



La pareja no había ahondado en mayores explicaciones sobre los motivos detrás de su divorcio, hasta que recientemente salió a la luz información que lo cambia todo.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness Imagen Getty Images

Hugh Jackman habría terminado su matrimonio por una mujer más joven



En los últimos meses han estado circulando rumores de que Hugh Jackman , de 56 años, habría terminado su matrimonio con Deborra-Lee Furness, de 68, por estar con Sutton Foster, su coprotagonista de 49 años que conoció mientras ambos protagonizaban el musical de Broadway ‘The Music Man’, el cual duró desde diciembre de 2021 hasta enero de 2023.

Sin embargo, estos rumores han tomado más fuerza luego de que Deborra-Lee Furness le diera “me gusta” a través de su cuenta privada de Instagram a una publicación de la bloggera Tasha Lustig en la que hablaba sobre cómo la nueva relación de Hugh Jackman con Foster había tomado por sorpresa a su exmujer.

Foster está casada con el guionista Ted Griffin, a quien solicitó el divorcio el pasado 25 de octubre. Ambos son padres de Emily de 7 años, a quien adoptaron en conjunto en 2017.

Fuentes cercanas a Jackman y Foster revelaron para US Weekly que, efectivamente, ellos están en una relación y que su amistad se convirtió en romance durante los 11 meses que duró su proyecto en conjunto, mientras ambos aún estaban casados con otras personas.

La relación entre Sutton y Hugh es la razón por la que Hugh y Deb se divorciaron. Mucha gente de Broadway lo sabía y lo mantuvimos en secreto porque ambos son muy agradables y excelentes personas. Todos respetaban su privacidad. Pero hubo una aventura y coincidieron. Ahora son muy felices.