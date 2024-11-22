Hugh Jackman

¿Quién es la nueva novia de Hugh Jackman? Se enamoró de una mujer 20 años más joven que su ex

Cuando Hugh Jackman anunció el fin de su matrimonio de 27 años con Deborra-Lee Furness, no dieron pruebas de alguna infidelidad, pero ahora se le asocia con una mujer mucho más joven que su ex que pudo tener algo que ver.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Alberto Lazo
Por:
Alberto Lazo.
Video ¿Hugh Jackman dejó a su exesposa por una actriz 20 años menor? ¿Quién sería la otra mujer?

Hugh Jackman es querido en todo el mundo por sus grandes actuaciones en musicales de Broadway y taquilleras películas, pero el actor se ha visto envuelto en un drama por su inesperado divorcio y nueva pareja.

Aunque el actor australiano de 56 años dijo que se separó de su esposa en los mejores términos y pensando en el bienestar de su familia, ahora ha salido a la luz evidencia que lo deja mal parado, debido a una posible infidelidad a su exesposa para estar con su nueva pareja.

PUBLICIDAD

¿Quién es la nueva pareja de Hugh Jackman en 2024? Es más joven que él

Un año después de que Hugh Jackman anunció su divorcio de su esposa tras 27 años de matrimonio, se dio a conocer la identidad de su actual novia. Su nueva pareja es la actriz de teatro musical Sutton Foster.

Los rumores sobre su relación comenzaron cuando Jackman y la artista de 49 años protagonizaron la obra musical de Broadway ‘The Music Man’ en 2022. La relación entre Jackman y Foster se ha descrito como "alegre" y "fuerte", y aunque intentaron mantenerla fuera del ojo público, se considera un "secreto a voces" en los círculos teatrales de Nueva York desde el estreno de la obra.

Hugh Jackman y Sutton Foster en los Tony Awards de 2022.
Hugh Jackman y Sutton Foster en los Tony Awards de 2022.
Imagen Dia Dipasupil/Getty Images

Al año siguiente de trabajar con Sutton Foster, Hugh Jackman anunció su separación de su esposa, y un año más tarde Sutton anunció su divorcio de su esposo, el guionista Ted Griffin, con quien adoptó una hija llamada Emily. Esto de inmediato detonó rumores de problemas por su cercanía con su nueva pareja laboral, Jackman.

Más sobre Hugh Jackman

Hugh Jackman habría terminado su matrimonio de 27 años por una mujer más joven: las evidencias
2 mins

Hugh Jackman habría terminado su matrimonio de 27 años por una mujer más joven: las evidencias

Univision Famosos
Ryan Reynolds y Wesley Snipes se reconciliaron después de odiarse: así fue el caótico rodaje de 'Blade: Trinity'
3 mins

Ryan Reynolds y Wesley Snipes se reconciliaron después de odiarse: así fue el caótico rodaje de 'Blade: Trinity'

Univision Famosos
La exesposa de Hugh Jackman no quería divorciarse por el pacto que hicieron
3:05

La exesposa de Hugh Jackman no quería divorciarse por el pacto que hicieron

Univision Famosos
Hugh Jackman y Ryan Reynolds pasaron de rivales a mejores amigos: así se formó su relación
3 mins

Hugh Jackman y Ryan Reynolds pasaron de rivales a mejores amigos: así se formó su relación

Univision Famosos
Hugh Jackman compró un penthouse de 21 millones de dólares: las fotos muestran lo lujoso que es
21 fotos

Hugh Jackman compró un penthouse de 21 millones de dólares: las fotos muestran lo lujoso que es

Univision Famosos
Los famosos más guapos según la ciencia: ni George Clooney ni Brad Pitt encabezan la lista
4 mins

Los famosos más guapos según la ciencia: ni George Clooney ni Brad Pitt encabezan la lista

Univision Famosos
Hugh Jackman confirmó que tiene covid-19: habló sobre sus síntomas y sus shows cancelados
2 mins

Hugh Jackman confirmó que tiene covid-19: habló sobre sus síntomas y sus shows cancelados

Univision Famosos
Hugh Jackman nos cuenta todo de Reminiscence
4:46

Hugh Jackman nos cuenta todo de Reminiscence

Univision Famosos
Hugh Jackman se somete a una biopsia luego de que los médicos vieran algo “irregular” (sufrió cáncer de piel)
1:51

Hugh Jackman se somete a una biopsia luego de que los médicos vieran algo “irregular” (sufrió cáncer de piel)

Univision Famosos
Estudio determina que la belleza física de Robert Pattinson lo hace casi perfecto: se quedó corto en una parte
15 fotos

Estudio determina que la belleza física de Robert Pattinson lo hace casi perfecto: se quedó corto en una parte

Univision Famosos

Aunque Hugh apenas trabajó con ella en ‘The Music Man’, reveló que llevaba años admirándola desde lejos sin siquiera conocerla, pues estaba impresionado con su talento y lo que había logrado.

"La han nominado a seis Tonys y ha ganado dos veces. Yo la vi en el musical ‘Millie, una chica moderna’ cuando ella tenía como 4 años. He visto todo lo que ella ha hecho. Es asombrosa".


Cuando se reportó una posible relación amorosa, el interés sobre la exesposa de Hugh Jackman y su familia cobró relevancia, sobre todo por lo que pasó con ellos antes de que se anunciara la relación de la nueva pareja.

¿Cómo se llama la exesposa de Hugh Jackman y sus hijos? La familia que tardaron años en formar

La exesposa de Hugh Jackman es Deborra-Lee Furness y estuvieron casados durante 27 años. Ellos se conocieron en el set de la serie de televisión australiana ‘Correlli’ en 1995 y se casaron el 11 de abril de 1996.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness en los Oscar de 2011.
Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness en los Oscar de 2011.
Imagen Kevork Djansezian/Getty Images

Tanto Hugh como Deborra hablaron de la dificultad que tuvieron durante años para poder concebir hijos, pero no se dieron por vencidos y exploraron otras opciones.

PUBLICIDAD

Juntos adoptaron a sus dos hijos: Oscar Maximilian Jackman, nacido en mayo de 2000, y Ava Eliot Jackman, nacida el 10 de julio de 2005. Ellos tienen 23 y 19 años actualmente.

Aunque durante años se mostraron como una familia feliz, Hugh y Deborra anunciaron su divorcio en 2023 y mencionaron que buscaban evitar dramas por el bien de ellos y sus hijos.

"Hemos sido bendecidos al compartir casi tres décadas juntos como esposo y esposa en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Ahora, nuestro camino está cambiando, y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual. Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra mayor prioridad. Emprendemos este próximo capítulo con gratitud, amor y bondad. Agradecemos profundamente su comprensión al respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia atraviesa esta transición en nuestras vidas".
Hugh Jackman y su exesposa con sus dos hijos en Disneyland.
Hugh Jackman y su exesposa con sus dos hijos en Disneyland.
Imagen Handout/Getty Images

¿Cuántos años tiene Hugh Jackman y cuántos años tiene su nueva pareja?

Hugh Jackman nació el 12 de octubre de 1968, por lo que actualmente tiene 56 años. Por su parte, su supuesta nueva pareja, Sutton Foster nació el 18 de marzo de 1975, tiene 49 actualmente.

El actor fue señalado por dejar a la mujer con la que estuvo casado casi 3 décadas por una mujer 20 años más joven, pero tal como lo dijo en su declaración de divorcio, no está dispuesto a dar más información sobre su vida privada al momento.

¿Qué te parece lo que pasó con Hugh Jackman, su exesposa y la que se reporta podría ser su nueva pareja?

Imagen Getty Images
Relacionados:
Hugh JackmanParejas de famososDivorcioVideoSEOPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD