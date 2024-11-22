¿Quién es la nueva novia de Hugh Jackman? Se enamoró de una mujer 20 años más joven que su ex

Video ¿Hugh Jackman dejó a su exesposa por una actriz 20 años menor? ¿Quién sería la otra mujer?

Hugh Jackman es querido en todo el mundo por sus grandes actuaciones en musicales de Broadway y taquilleras películas, pero el actor se ha visto envuelto en un drama por su inesperado divorcio y nueva pareja.

Aunque el actor australiano de 56 años dijo que se separó de su esposa en los mejores términos y pensando en el bienestar de su familia, ahora ha salido a la luz evidencia que lo deja mal parado, debido a una posible infidelidad a su exesposa para estar con su nueva pareja.

¿Quién es la nueva pareja de Hugh Jackman en 2024? Es más joven que él

Un año después de que Hugh Jackman anunció su divorcio de su esposa tras 27 años de matrimonio, se dio a conocer la identidad de su actual novia. Su nueva pareja es la actriz de teatro musical Sutton Foster.

Los rumores sobre su relación comenzaron cuando Jackman y la artista de 49 años protagonizaron la obra musical de Broadway ‘The Music Man’ en 2022. La relación entre Jackman y Foster se ha descrito como "alegre" y "fuerte", y aunque intentaron mantenerla fuera del ojo público, se considera un "secreto a voces" en los círculos teatrales de Nueva York desde el estreno de la obra.

Hugh Jackman y Sutton Foster en los Tony Awards de 2022. Imagen Dia Dipasupil/Getty Images

Al año siguiente de trabajar con Sutton Foster, Hugh Jackman anunció su separación de su esposa, y un año más tarde Sutton anunció su divorcio de su esposo, el guionista Ted Griffin, con quien adoptó una hija llamada Emily. Esto de inmediato detonó rumores de problemas por su cercanía con su nueva pareja laboral, Jackman.

Aunque Hugh apenas trabajó con ella en ‘The Music Man’, reveló que llevaba años admirándola desde lejos sin siquiera conocerla, pues estaba impresionado con su talento y lo que había logrado.

"La han nominado a seis Tonys y ha ganado dos veces. Yo la vi en el musical ‘Millie, una chica moderna’ cuando ella tenía como 4 años. He visto todo lo que ella ha hecho. Es asombrosa".



Cuando se reportó una posible relación amorosa, el interés sobre la exesposa de Hugh Jackman y su familia cobró relevancia, sobre todo por lo que pasó con ellos antes de que se anunciara la relación de la nueva pareja.

¿Cómo se llama la exesposa de Hugh Jackman y sus hijos? La familia que tardaron años en formar

La exesposa de Hugh Jackman es Deborra-Lee Furness y estuvieron casados durante 27 años. Ellos se conocieron en el set de la serie de televisión australiana ‘Correlli’ en 1995 y se casaron el 11 de abril de 1996.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness en los Oscar de 2011. Imagen Kevork Djansezian/Getty Images

Tanto Hugh como Deborra hablaron de la dificultad que tuvieron durante años para poder concebir hijos, pero no se dieron por vencidos y exploraron otras opciones.

Juntos adoptaron a sus dos hijos: Oscar Maximilian Jackman, nacido en mayo de 2000, y Ava Eliot Jackman, nacida el 10 de julio de 2005. Ellos tienen 23 y 19 años actualmente.

Aunque durante años se mostraron como una familia feliz, Hugh y Deborra anunciaron su divorcio en 2023 y mencionaron que buscaban evitar dramas por el bien de ellos y sus hijos.

"Hemos sido bendecidos al compartir casi tres décadas juntos como esposo y esposa en un matrimonio maravilloso y lleno de amor. Ahora, nuestro camino está cambiando, y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual. Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra mayor prioridad. Emprendemos este próximo capítulo con gratitud, amor y bondad. Agradecemos profundamente su comprensión al respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia atraviesa esta transición en nuestras vidas".

Hugh Jackman y su exesposa con sus dos hijos en Disneyland. Imagen Handout/Getty Images

¿Cuántos años tiene Hugh Jackman y cuántos años tiene su nueva pareja?

Hugh Jackman nació el 12 de octubre de 1968, por lo que actualmente tiene 56 años. Por su parte, su supuesta nueva pareja, Sutton Foster nació el 18 de marzo de 1975, tiene 49 actualmente.

El actor fue señalado por dejar a la mujer con la que estuvo casado casi 3 décadas por una mujer 20 años más joven, pero tal como lo dijo en su declaración de divorcio, no está dispuesto a dar más información sobre su vida privada al momento.

