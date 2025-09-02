Famosos

Atacan al hipnotizador John Milton en México: lo que se sabe de su salud

Los primeros reportes indicaron que el famoso hipnotizador había sido atacado a balazos al ser despojado de su camioneta. John Milton fue amagado por hombres armados en la carretera de Culiacán, Sinaloa, en Mexico.

Elizabeth González.
El hipnotizador John Milton fue atacado en México alrededor de las 5 de la tarde de este martes 2 de septiembre.

Los primeros reportes señalaban que el experto en hipnosis había sido atacado a balazos al ser despojado de su camioneta y que como resultado del ataque había resultado herido en una pierna.

Lo que se sabe de su salud

Esta información fue desmentida luego de que el personaje del espectáculo fuera captado sin problemas para caminar a las afueras de la Fiscalía General del Estado, donde presentó su denuncia este mismo martes tras el violento asalto que sufrió.

Así fue captado John Milton a las afueras de la Fiscalía General del Estado.
Imagen Noticieristas / TikTok

De acuerdo con N+, el asalto ocurrió sobre la carretera Culiacán-El Dorado, en Sinaloa, México, cuando al llegar a la altura de una conocida empresa procesadora de aves, un grupo armado le cerró el paso.

Aunque los atacantes lograron escapar, las autoridades mexicanas y elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional desplegaron un operativo para recabar evidencias y tratar de ubicar a los responsables.

Según reportes de El Universal, John Milton viajaba en una camioneta, de marca Cadillac de modelo reciente.

John Milton rompe el silencio tras ataque

Jonh Milton rompió el silencio horas después de que se reportara que había sido víctima de un violento asalto en la carretera de Culiacán, México.

A través de una transmisión en vivo de Instagram, el llamado 'Caballero de la Hipnosis' reportó que se encontraba bien de salud y que había sido "despojado de sus pertenecias".

Así reapareció el famoso hipnotizador.
Imagen John Milton / Instagram

A pesar de que el hipnotizador no entró en detalles sobre lo ocurrido, sí pidió ayuda para localizar a los hombres que lo habían robado, pues entre las pertenencias que se habían llevado se encontraban documentos personales como su pasaporte.

"Lo que quiero es que me den mis pertenencias. Es lo único que pido, mis pertenencias, porque después de cuatro años, mis hijas me solicitaron, entre el trabajo de ambas, nos dieron la posibilidad de comprar unos boletos para ir de viaje. Ellas me hicieron el favor de invitarme de viaje y en el vehículo, donde tengo mis pertenencias, van mi pasaporte, mi visa, y demás. Entonces, les pido, por favor, que si alguien conoce a las personas que robaron mis pertenencias que me hagan el favor de regresarme lo que me corresponde, es todo, gracias", sentenció.

