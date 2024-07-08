Hijos de Aracely Arámbula reaccionan a que su papá ‘Luismi’ tendría una hija no reconocida

Video Hijos de Luis Mi reaccionan al verlo con las hijas de su nueva novia: "¿Por qué no viene a mi escuela?"

Luego de que trascendiera que presuntamente Luis Miguel tiene una hija no reconocida, su ex y madre de sus adolescentes Miguel y Daniel, se pronunció al respecto.

Fue el pasado 2 de julio cuando la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, conocida como ‘Chamonic’, afirmó en Instagram que el cantante habría procreado una niña con una mujer venezolana en 1999.

La creadora de contenido puntualizó que el supuesto retoño de ‘El Sol’ es Milagros Pabón, de 25 años y licenciada en Comunicación Social.

Luego de que esa información se volviera viral, la joven hizo referencia, sin confirmar o negar el parentesco, en su red social.

“Buenos días, trabajando desde una computadora 25/8 porque ser hija de Luis Miguel no paga las cuentas… por ahora”, anotó sobre una fotografía suya.

Hijos de Aracely Arámbula reaccionaron

En medio de las especulaciones de si es verdad que Luis Miguel sería el padre de Milagros Pabón, Aracely Arámbula se pronunció sobre cómo tomaron Miguel y Daniel esta posibilidad.

La actriz fue cuestionada acerca de los rumores durante la conferencia de prensa que se ofreció para presentarla como la estelar de la obra ‘Perfume de gardenia’.

“A mis hijos los blindo (de lo que se dice) con amor, con la unión familiar, con todo el corazón”, indicó en declaraciones presentadas por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube el 4 de julio.

“Ellos están fuera de todo esto, es más, se ríen. Les dan risa las noticias, ellos ya saben”, agregó sin ahondar en más detalles.

Acerca de Miguel y Daniel, de 17 y 15 años, respectivamente, ‘La Chule’ aseveró que “son dos personas muy maduras”, por lo que la “tienen sumamente orgullosa”.

En cuanto a su opinión acerca de la presunta paternidad sin aceptar del intérprete de ‘Ahora te puedes marchar’, ella indicó:

“No tengo nada que decir, se han dicho tantas cosas”, dijo entre risas la protagonista de telenovelas como ‘Corazón salvaje’, que puedes ver aquí en ViX.

¿Por qué Luis Miguel no convive con sus hijos y de Aracely Arámbula?

En abril, el empresario Rafael Herrerías confirmó que su amigo ‘Luismi’ no convive con Miguel y Daniel, quienes viven con Aracely Arámbula.

“Lo que pasa es que trae una gira muy complicada y es puro viaje, y los chavos están yendo a la escuela”, compartió al programa ‘Ventaneando’.

En noviembre de 2023, la artista reconoció que entabló un procedimiento legal en contra de Luis Miguel por la manutención que, alegó, no da para los menores.