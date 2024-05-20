Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula piden foto a famoso youtuber y los rechaza

Video Aracely Arámbula presumió a su hijo Daniel como nunca en su cumpleaños 15: fotos y videos inéditos

Fede Vigevani, el famoso youtuber uruguayo, confesó que se negó a tomarse una fotografía con Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, quienes tuvieron una relación entre 2005 y 2009.

Youtuber rechaza tomarse foto con hijos de Luis Miguel

En una entrevista con Yordi Rosado, el creador de contenido, quien cuenta con casi 50 millones de suscriptores, recordó el día en que los hijos de ‘El Sol’ y ‘La Chule’ lo buscaron para conocerlo.

"Estábamos en Acapulco, en junio 2020, fue en pandemia, estábamos en la casa... estábamos grabando de escondidas, tocaron el timbre y me dijeron 'Fede, hay dos chicos que te quieren conocer' pero yo estaba grabando, y cuando trabajo me gusta terminar el video y luego me tomo la foto porque como que me estoy concentrando”, recordó.

Fede Vigevani recordó anécdota con hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula. Imagen Fede Vigevani/Instagram, Luis Mieguel/Instagram

El también cantante, quien reside en México desde hace algunos años, contó que les envió un mensaje a Miguel y Daniel diciendo que se tomaría la foto más tarde, cuando terminara de grabar; sin embargo, los chicos, entonces de 13 y 11 años, se fueron.

Fede aseguró que no se enteró de quiénes eran hasta momentos después, aunque afirmó que no daría un trato diferente a sus fans, incluso si son hijos de famosos y él sea seguidor de la música de Luis Miguel.

“Me enteré en el momento, pero como que no caí, después me enteré de que eran los hijos de Luis Miguel que estaban afuera y después me puse a pensar ‘wow’ y tampoco hay que tratar diferente a la gente por ser hijo de alguien, pero soy muy fan de Luis Miguel, me encanta toda su música, fue muy loco”, dijo.

Aracely Arámbula buscó a Fede, ¿fue para reclamarle?

Vigevani aseguró que tiempo después ‘La Chule’ se puso en contacto con él por motivos de trabajo, pero no lograron concretar el proyecto.

“Luego hablé con Aracely Arámbula porque quería hacer un proyecto, me pidió ayuda, me quería entrevistar y al final no se dio”, dijo.

El youtuber aclaró que nunca llegó a conocer a los menores y especuló que tal vez se molestaron porque les negó la fotografía.