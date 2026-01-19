Silvia Navarro Así ha crecido el hijo de Silvia Navarro: León ya tiene 10 años y brilla por su talento León, el primogénito de la actriz, luce cada vez más grande. En un video, ella mostró que su retoño tiene un lado musical.



Video Silvia Navarro deja ver a su hijo como pocas veces y sorprende lo mucho que se parece a ella

Silvia Navarro está ya en los ‘sets’ de grabación, donde dará vida a los personajes principales de la telenovela Guardián de mi Corazón, en su tan esperado regreso a los melodramas.

Este 14 de enero, ella realizó un ‘post’ en su cuenta de Instagram para compartir lo feliz que está por ya haber comenzado a trabajar con el equipo dirigido por el productor Juan Osorio.

Dentro de la trama, Paulina Goto encarnará a la hija de Navarro, quien en la vida real es mamá de León, a quien procreó con Genaro Casanova.

Así ha crecido el hijo de Silvia Navarro

Aunque en los últimos años Silvia Navarro es muy selectiva con las publicaciones que hace sobre León en redes sociales, las pocas que realiza permiten conocer lo grande que está él ahora.

En septiembre de 2025, días después de que su retoño cumpliera 10 años, ella publicó una serie de fotografías en las que él aparece, pero sin mostrar su rostro.

Las imágenes permiten ver que la intérprete llevó al jovencito a la pelea que ‘El Canelo’ Álvarez y Terence Crawford sostuvieron en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

En dicha ciudad, acompañados del novio de la artista, Fabricio Mercado, madre e hijo visitaron algunos de los lugares turísticos.

Silvia Navarro ha mostrado cómo luce su hijo, León. Imagen Silvia Navarro/Instagram

Algunos meses antes, en marzo, Navarro colgó en la plataforma digital un video que evidencia el talento de su primogénito.

El clip la muestra a ella sentada detrás de León, quien con su ayuda toca una batería eléctrica. Ambos están en lo que pareciera un espacio que aísla el ruido externo.

Silvia Navarro y León tocando la bateria eléctrica. Imagen Silvia Navarro/Instagram

Silvia se convirtió en madre en septiembre de 2015. Desde entonces, ella ha documentado públicamente el crecimiento del niño.

A un mes de haber dado a luz, Silvia difundió en Twitter (ahora X) las primeras instantáneas de su bebé, las cuales tomó al encontrarse con amigas.

Silvia Navarro mostró cómo lucía su bebé a días de nacer. Imagen Silvia Navarro/X

Silvia Navarro es una mamá orgullosa

En 2020, Silvia Navarro confesó que si no permite que el rostro de León se vea por completo en los contenidos que difunde es porque “a él no le gusta”.