Muere actriz de 'NCIS: Los Ángeles' a los 45 años tras larga batalla contra enfermedad

La actriz australiana Rachel Carpani perdió la vida el domingo 14 de diciembre "inesperadamente", informaron sus padres.

Video Muere reina de belleza mexicana en trágico accidente: tenía solo una semana con la corona

La actriz Rachael Carpani, famosa por su participación en la serie NCIS: Los Ángeles, murió a los 45 años este domingo 14 de diciembre, anunció su familia en Instagram.

"Es con gran tristeza que Tony y Gael Carpani anuncian que su hermosa hija, la querida actriz australiana Rachael Carpani, falleció inesperada pero pacíficamente", se lee en el comunicado compartido por Georgia, hermana de la actriz.

Rachael Carpani padecía una enfermedad crónica.
¿De qué murió Rachel Carpani?

Los padres de la actriz australiana informaron que la causa de muerte fue una "enfermedad crónica" que la aquejaba y con la que mantuvo una "larga batalla", pero no ofrecieron más detalles.

El funeral de Rachel Carpani será privado y se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre "con familiares y amigos cercanos. La familia solicita privacidad en este momento tan difícil y no hará más declaraciones".

¿Quién era Rachael Carpani?

La actriz apareció en exitosas series de televisión como NCIS: Los Ángeles, McLeod's Daughters, The Rachels, If There Be Thorns, The Glades, y Against The Wall.

Además, protagonizó la película Triangle (2009) con Liam Hemsworth y trabajó en The Way Back, filme protagonizada por Ben Affleck, entre otras.

