Hijo de Mariana Levy revela bajo qué condición aceptará ver a Ana Bárbara otra vez

Video ¿La familia de Ana Bárbara no acepta a su pareja? Las declaraciones de José Emilio y el padre de la cantante

José Emilio Fernández, hijo de la fallecida Mariana Levy, sigue desatando polémica con sus declaraciones sobre Ana Bárbara. Luego de acusar a Ángel Muñoz de maltratar a sus medios hermanos y controlar a su prometida, ahora dijo qué condición pone para volver a ver a la cantante.

Durante un encuentro con los medios este 19 de febrero en la entrega de premios 'The One 100 most influential', el nieto de Talina Fernández detalló que mientras la intérprete de ‘Bandido’ siga con su relación amorosa con el policía, él no la buscará.

“ Mientras siga el señor Ángel Muñoz ahí, yo no tengo nada qué hacer ahí, la verdad”, afirmó el joven a medios como Hoy y Ventaneando.

¿Hijo de Mariana Levy fue víctima del prometido de Ana Bárbara?

Tras revelar bajo qué condición aceptará reunirse una vez más con Ana Bárbara, José Emilio Fernández fue cuestionado sobre si él fue víctima de los presuntos maltratos que acusa a Muñoz.

“ A mí no me maltrató nunca, yo eso sí les voy a decir, a mí nunca me gritó, nunca me alzó la voz, nunca me dijo nada, pero se metió con mis hermanos, se metió con mi familia”, sentenció.

Detalló que él expuso la supuesta situación que viven sus hermanos, porque son menores de edad y alguien tenía que defenderlos.

“A parte José María siendo menor de edad, pues mira, alguien tenía que brincar por él y pues yo (lo hice)”, confesó.

En agosto pasado, José Emilio Fernández señaló que Ángel Muñoz maltrataba a sus hermanos y que eso provocó que tanto Emiliano, hijo mayor de Ana Bárbara, como José María se fueran de su casa de Los Ángeles.

“Yo a ella la quiero mucho, le agradezco todo, pero pues el esposo no me cae tan bien. La forma en que él trata a mis hermanos verbalmente, pues no, no es la adecuada… Siempre voy a respetar las decisiones que ella tome, pero que escuche a sus otros hijos, que escuche a mi hermanos y que a partir de eso tome una decisión, que no se deje cegar por el amor”, reveló el 7 de agosto en De Primera Mano.

Hijo de Mariana Levy dice por qué no tiene contacto con su papá ‘El Pirru’

Este 19 de febrero, José Emilio Fernández también aseguró que existe cero comunicación entre él y su padre, ‘El Pirru’.

El joven reveló que su relación se quebró cuando su papá supuestamente se quería apropiar una casa que no le pertenecía

“Por la casa (estamos distanciados), él se la quería quedar, pero yo me negué a eso y por eso comenzó todo”, comentó.

Destacó que si su padre toma con madurez las cosas y se acerca a él, puede darse una reconciliación, pero que por el momento no hay comunicación.