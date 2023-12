¿Quién es Blanca Soto y qué ha sido de ella? Protagonizó una telenovela con Fernando Colunga

Su paso por los certámenes de belleza le abrieron las puertas para el modelaje, pues participó en videoclips de varias estrellas de la música como 'Entre la línea del bien y la línea del mal' del dueto Donato y Estefano en 1997, 'Nunca te olvidaré' de Enrique Iglesias en 1998. En 2002 grabó junto a Shalim Ortiz 'Nadie como tú', en 2005 'Must be doin’ somethin’ right' con Billy Currington y cuatro años después 'Regresar' junto al argentino Noel Schajris.