Eugenio Derbez

Hijo de Eugenio Derbez es evacuado por incendios: su padre reacciona

Uno de los hijos de Eugenio Derbez tuvo que evacuar su hogar debido a los devastadores incendios que afectan Los Ángeles desde la noche del 7 de enero. Ante la situación que enfrentan en California, el comediante y su esposa Alessandra Rosaldo reaccionaron.

Por:Elizabeth González
Video Famosos pierden lujosas mansiones en incendio de Pacific Palisades: una costaba 10 millones de dólares

Vadhir, uno de los hijos de Eugenio Derbez, evacuó su hogar debido a los devastadores incendios que afectan Los Ángeles desde la noche del 7 de enero.

El cantante informó a través de sus historias de Instagram que había tenido que abandonar su hogar junto a Nala, su fiel mascota que considera como una hija.

“Evacuando por los incendios en Los Ángeles”, señaló el 8 de enero sin dar más detalles sobre la situación que estaría viviendo en California, zona en la que reside desde hace años.

Vadhir Derbez es uno de los afectados por los incendios en Los Ángeles.
Imagen Vadhir / Instagram

Eugenio Derbez reacciona a los devastadores incendios tras evacuación de su hijo

La noche del 9 de enero, Eugenio Derbez reapareció en sus redes sociales para compartir breve texto que originalmente publicó su esposa Alessandra Rosaldo en Instagram en el que, además de agradecer a quienes se han preocupado por ella y su familia, informó que se encontraba bien.

“Estamos bien, estamos a salvo. Ha sido aterrador y muy triste ver desaparecer Pacific Palisades, la ciudad que fue nuestro hogar cuando llegamos a este país, afectando y dejando sin nada a amigos muy queridos”, escribió la vocalista de Sentidos Opuestos.

Eugenio Derbez y su familia se encuentran a salvo.
Imagen Eugenio Derbez / Instagram


En el texto, en el que Eugenio Derbez habría dado a entender que concuerda con lo escrito por su esposa, la cantante aseguró que, como familia, seguían alertas ante las indicaciones de las autoridades.

“La devastación es inimaginable e irreparable. Seguimos alertas y pidiendo mucho por los bomberos y rescatistas que trabajan incansablemente y arriesgando sus vidas para poder controlar la situación”, sentenció.

Eugenio Derbez se mudó a California en 2013 con el objetivo de desarrollar su carrera artística en Hollywood. Según señala TV Azteca, en 2017 adquirió una propiedad en el barrio de Beverly Hills. Sin embargo, en 2022 se habría mudado a Encino, en Los Ángeles, California.

Eugenio DerbezVadhir Derbez Famosos

