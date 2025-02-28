Dayanara Torres habría aclarado si su hijo Ryan pidió un carro a su papá Marc Anthony

Video Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres estrena su primer auto junto a su padre: ¿cuánto cuesta?

Dayanara Torres presuntamente rompió el silencio luego de que saliera a la luz que su hijo menor, Ryan, estrenó su primer coche al lado de su papá, Marc Anthony.

Fue el pasado 17 de febrero cuando Arian Ramírez, empleado de una agencia de automóviles en Miami, Florida, aseguró haber “ayudado” al dúo en la adquisición.

Él, además, compartió imágenes en las que el cantante y su retoño aparecían con el vehículo, aparentemente un Toyota Camry Hev de color blanco valuado en unos 28 mil 400 dólares.

¿Qué dijo Dayanara Torres sobre el auto de Ryan?

Luego de que la compra de Marc Anthony y Ryan saliera a la luz, surgieron opiniones tanto positivas como negativas, lo que habría llevado a Dayanara Torres a pronunciarse.

De acuerdo con ¡Hola! Américas, la presentadora Giselle Blondet reveló que habló del tema con la exreina de belleza y compartió lo que alegadamente le platicó.

“Dayanara no le preguntó al niño si le haya pedido un carro o el otro [al salsero], pero ella me dice: ‘Yo estoy segura de que, si el papá le hubiera preguntado, la contestación de [su hijo] hubiera sido, ‘lo que tú quieras, papi’”, relató.

“Ella cuenta que Ryan llegó a la casa tan y tan emocionado por su carro, tan agradecido, que hizo que su mamá se montara en el carro y le dio una vuelta”, añadió.

La también actriz aseguró que tanto la boricua como su familia “son muy humildes, “con un corazón muy grande” y gente “de valores y de principios”.

¿Marc Anthony regaló a Ryan el “carro de sus sueños”?

Por su parte, el locutor Enrique Santos, quien es amigo de Marc Anthony, afirmó en su ‘show’ radiofónico que el vehículo se trató de un obsequio del cantautor para Ryan.

“Marc me dijo a mí personalmente que este es el carro, siempre ha sido el carro del sueño [de Ryan], el que siempre ha querido”, externó.

El conductor igualmente apuntó que conoce “personalmente” al “chamaco” y ha “compartido con él”: “Es súper humilde, bien agradecido, sencillo, no es para nada complicado”.