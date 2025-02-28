Dayanara Torres

Dayanara Torres habría aclarado si su hijo Ryan pidió un carro a su papá Marc Anthony

Hace unos días, Ryan, el hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony, estrenó su primer automóvil. Ante eso, la exreina de belleza habría contado algunos detalles.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres estrena su primer auto junto a su padre: ¿cuánto cuesta?

Dayanara Torres presuntamente rompió el silencio luego de que saliera a la luz que su hijo menor, Ryan, estrenó su primer coche al lado de su papá, Marc Anthony.

Fue el pasado 17 de febrero cuando Arian Ramírez, empleado de una agencia de automóviles en Miami, Florida, aseguró haber “ayudado” al dúo en la adquisición.

PUBLICIDAD

Él, además, compartió imágenes en las que el cantante y su retoño aparecían con el vehículo, aparentemente un Toyota Camry Hev de color blanco valuado en unos 28 mil 400 dólares.

¿Qué dijo Dayanara Torres sobre el auto de Ryan?

Más sobre Dayanara Torres

Dayanara Torres muestra en TV lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony
0:55

Dayanara Torres muestra en TV lo que hizo con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony

Univision Famosos
Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony ya tiene 22 años y se va de antro con su mamá
1:00

Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony ya tiene 22 años y se va de antro con su mamá

Univision Famosos
Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony reaparece y sorprende con look ¿como el de su papá?
0:55

Hijo menor de Dayanara Torres y Marc Anthony reaparece y sorprende con look ¿como el de su papá?

Univision Famosos
Dayanara Torres se sorprende con lo que ahora ocurre en casa tras muerte de su “niña”
0:52

Dayanara Torres se sorprende con lo que ahora ocurre en casa tras muerte de su “niña”

Univision Famosos
Dayanara Torres se sincera sobre el luto que vive por su “niña”: “No han sido fáciles estos días”
0:58

Dayanara Torres se sincera sobre el luto que vive por su “niña”: “No han sido fáciles estos días”

Univision Famosos
Completamente devastada, Dayanara Torres narra cómo su “princesa” le regaló su último aliento
1:09

Completamente devastada, Dayanara Torres narra cómo su “princesa” le regaló su último aliento

Univision Famosos
Dayanara Torres de luto tras muerte de su "princesa": "Te vamos a extrañar, mi niña"
0:53

Dayanara Torres de luto tras muerte de su "princesa": "Te vamos a extrañar, mi niña"

Univision Famosos
Lili Estefan le pide consejo a Dayanara Torres para que su hija gane Miss Universo: esto le enseña
0:59

Lili Estefan le pide consejo a Dayanara Torres para que su hija gane Miss Universo: esto le enseña

Univision Famosos
Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres estrena su primer auto junto a su padre: ¿cuánto cuesta?
0:56

Hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres estrena su primer auto junto a su padre: ¿cuánto cuesta?

Univision Famosos
Dayanara Torres responde a quien le dice parece "hermana" de su hijo mayor: él ya tiene 24 años
0:54

Dayanara Torres responde a quien le dice parece "hermana" de su hijo mayor: él ya tiene 24 años

Univision Famosos

Luego de que la compra de Marc Anthony y Ryan saliera a la luz, surgieron opiniones tanto positivas como negativas, lo que habría llevado a Dayanara Torres a pronunciarse.

De acuerdo con ¡Hola! Américas, la presentadora Giselle Blondet reveló que habló del tema con la exreina de belleza y compartió lo que alegadamente le platicó.

“Dayanara no le preguntó al niño si le haya pedido un carro o el otro [al salsero], pero ella me dice: ‘Yo estoy segura de que, si el papá le hubiera preguntado, la contestación de [su hijo] hubiera sido, ‘lo que tú quieras, papi’”, relató.

“Ella cuenta que Ryan llegó a la casa tan y tan emocionado por su carro, tan agradecido, que hizo que su mamá se montara en el carro y le dio una vuelta”, añadió.

La también actriz aseguró que tanto la boricua como su familia “son muy humildes, “con un corazón muy grande” y gente “de valores y de principios”.

¿Marc Anthony regaló a Ryan el “carro de sus sueños”?

Por su parte, el locutor Enrique Santos, quien es amigo de Marc Anthony, afirmó en su ‘show’ radiofónico que el vehículo se trató de un obsequio del cantautor para Ryan.

“Marc me dijo a mí personalmente que este es el carro, siempre ha sido el carro del sueño [de Ryan], el que siempre ha querido”, externó.

PUBLICIDAD

El conductor igualmente apuntó que conoce “personalmente” al “chamaco” y ha “compartido con él”: “Es súper humilde, bien agradecido, sencillo, no es para nada complicado”.

Hasta el momento, ni el intérprete de ‘Qué precio tiene el cielo’ ni Dayanara Torres se han pronunciado personalmente en cuanto a esta situación.

Relacionados:
Dayanara TorresHijos de famososMarc AnthonyFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD