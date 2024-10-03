Camilo Sesto

Hijo de Camilo Sesto aparece descalzo y en aparente estado desorientado

Camilo Blanes, hijo y heredero del fallecido Camilo Sesto, fue captado por un medio español a las afueras de su casa descalzo y en un aparente estado desorientado.

Por:Elizabeth González
Video Hijo de Camilo Sesto preocupa por su aspecto desmejorado y respuestas poco coherentes

Camilo Blanes, hijo y heredero del fallecido Camilo Sesto, reapareció descalzo y en un aparente estado desorientado el pasado lunes 1 de octubre en España.

Blanes, que ahora se hace llamar en redes Sheila Devil, fue captado a las afueras de su hogar por las cámaras del show ‘En boca de todos’.

El aspecto físico del hombre de 40 años desató preocupación, ya que fue captado descalzo, con las rodillas visiblemente sucias y raspadas, así como con una peluca pelirroja y, supuestamente, bajo los efectos de sustancias.

Tatiana Márquez, reportera del show español, cuestionó a Camilo Blanes sobre su estado de salud. Sin embargo, éste le respondió con ironía y en un tono molesto.

“¿Tú de qué vas? La gente es una bola de parásitos, de críticos y de todo tipo”, expresó.

“Tú entiendes que no te queremos molestar”, le insistió la reportera, a lo que Camilo Blanes la imitó y realizó movimientos extraños.

“Hago lo que me da la gana, es mi vida”, sentenció ante las cámaras.

Hijo de Camilo Sesto no está bien desde la muerte de su padre

En abril de 2023, Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, reveló al sitio ‘Lecturas’ que la muerte de Camilo Sesto afectó severamente la salud emocional de su hijo, quien entonces apareció vestido de mujer, sin dientes y con un nuevo nombre: Sheila Devil.

Ante la polémica que generó su aspecto y su presunta transición de hombre a mujer, Camilo Blanes negó estarse hormonando.

“¿Hormonando, a qué te refieres? No, yo soy del sexo que siempre he sido”, expresó el 10 de junio.

Mientras que sobre su actual estilo de vida, apuntó: “Lo que quiero es encontrar mi camino individual. Saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando”.

