Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, continúa hospitalizada: esto se sabe sobre su salud

Sheila Devil, la única hija del fallecido Camilo Sesto, continúa hospitalizada en Madrid, luego de que el 4 de noviembre se diera a conocer que había sido ingresada de urgencia.

Aunque en su momento trascendió que había sufrido "un revés en su salud" y que su madre, Lourdes Ornella, la acompañada, ahora se han dado a conocer nuevos detalles.

De acuerdo con El Diario de Catalunya, la familia espera que Sheila se recupere para que pueda "retomar su rutina con mayor estabilidad".

El medio reporta que las próximas horas "serán decisivas" para ver si puede ser dada de alta y continuar su convalecencia en casa. Además, señala que el estado de la hija de Camilo Sesto es "estable", lo cual ha dado "un respiro" a la familia y seres allegados.

Primo de Sheila Devil y exmánager revelan detalles

Óscar Blanes, sobrino de Camilo Sesto, informó a Antena 3 hace unos días, que se mantiene pendiente de Sheila, sin embargo, dijo que "no siempre ha logrado ayudarla como desearía".

Ha intentado darle apoyo "emocional" y "familiar", pero todo ha resultado más complicado de lo esperado, reporta El Diario de Catalunya.

Por otro lado, el medio español informa que Eduardo Guervós, exrepresentante de Sheila, también ha estado al pendiente de la "evolución" de la hija de Camilo Sesto y de que reciba la “ayuda adecuada”.

Desea que Sheila se aleje de "las malas compañías que no le aportan estabilidad".

La cantante Ángela Carrasco, quien fue amiga cercana de Camilo Sesto, ha ofrecido su ayuda para ayudar a Sheila y asegura estar dispuesta a "orientarla y acompañarla" en este complicado trance de salud por el que atraviesa.

El 4 de diciembre trascendió en medios españoles que Sheila Devil había sido hospitalizada de emergencia. Según el medio español Informalia, fue hospitalizada el 3 de diciembre tras sentirse "indispuesta".