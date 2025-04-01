Hijo de Camilo Sesto estaría por acabarse millonaria herencia que le dejó su padre: ¿cuánto queda?

Video ¿Hijo de Camilo Sesto ya olvidó a su padre?: así responde cuando le preguntan por él

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto que ahora se hace llamar Sheila Devil, estaría por acabarse la millonaria herencia que le dejó su padre tras su fallecimiento en septiembre de 2019.

El paparazzo Jordi Martin reportó que de los 10 millones de euros (10 millones 815 mil 867 dólares aproximadamente) que heredó, a ‘Camilín’ le quedaría menos de la mitad de su fortuna.

“Las cantidades que está gastando ‘Camilín’ de dinero son una auténtica brutalidad”, declaró en su canal de YouTube el 28 de marzo.

“Camilín’ heredó 10 millones en cash, 10 millones de euros por la herencia cuando falleció su padre Camilo Sesto”, insistió.

¿Cuánto dinero le queda?

Según el colaborador de El Gordo y La Flaca, al hijo de Camilo Sesto habría gastado un millón de euros (poco más de un millón de dólares) cada año, por lo que su fortuna ascendería ahora a tan solo 4 millones de euros, es decir, solamente le quedarían 4 millones 326 mil 347 dólares aproximadamente.

“De esos 10 millones tan solo le quedan 4 millones. ¡Es una locura! ‘Camilín’ ha tirado 6 millones de euros (6 millones 489 mil 520 dólares) en cuatro años y la madre, evidentemente, ya no tiene fuerzas para luchar”, destacó.

“Me dice que está intentándolo todo, que ha hablado con la policía para ponerle cara y nombre a esos traficantes que están yendo a su casa a venderle droga. Me dice que la policía no hace absolutamente nada. Me dice que, incluso, le han planteado varias veces al juez que por favor inhabiliten a su hijo para que no gaste ese dinero, pero caso omiso es lo que me dice la madre que le hace la justicia y está desbordada”, dijo.

Hijo de Camilo Sesto podría ir a la cárcel

El 25 de agosto, Camilo Blanes fue arrestado en España por posesión de drogas. El hijo del fallecido cantante habría sido detenido por portar 12 gramos de cocaína. Aunque posteriormente fue puesto en libertad, ‘Camilín’ estaría en espera de la resolución del juez, quien podría enviarlo 6 años a la cárcel.

Ante este panorama, Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, estaría buscando que el fiscal a cargo del caso de su hijo acepte llegar a un acuerdo para que éste sea trasladado a un centro de rehabilitación y no a prisión.

“La madre de Camilín está muy preocupada. Hablé con ella hace unos días y me dijo que van a intentar hablar con el fiscal e intentar llegar a un acuerdo con la fiscalía a ver si de alguna manera pudieran eludir la cárcel y compensar esa pena de prisipon con el ingreso de Camilín en algún centro de rehabilitación y que, incluso, eso podría ser bueno para el futuro de Camiliín”, concluyó el paparazzo.

En 2023, Lourdes Ornelas hizo público que la muerte de Camilo Sesto, ocurrida en septiembre de 2019, no solo afectó severamente la salud emocional de su hijo sino que también agudizó sus adicciones.