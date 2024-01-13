Hijo de Camilo Sesto aparece posando con un arma y muestra el deplorable estado de su hogar

Camilo Blanes, hijo del fallecido Camilo Sesto, quien ahora se hace llamar Sheila Devil en Instagram, ha compartido fotografías y videos desde su casa, ubicada en Torrelodones, Madrid, la cual se aprecia descuidada, con basura y muy desordenada. Incluso, también ha posado con un arma de alto calibre.



De acuerdo con una persona cercana a la familia, 'Camilín', como le decían de cariño al hijo de Camilo Sesto, "devastó" la lujosa residencia que el cantante le heredó a su único hijo.

"El interior de esa casa es ahora un lugar saqueado y devastado. Solo hay destrucción y caos, de los objetos de valor, ya no queda nada", lamentó la fuente en declaraciones retomadas por el diario Milenio.

Hijo de Camilo Sesto posando con un arma. Imagen Sheila Devil/Instagram



Incluso, Lourdes Ornelas, madre de Sheila, aseguró que su hijo "nunca había llegado a este grado de autodestrucción", contó a 'Ventaneando' en agosto de 2023.

La mansión tiene tres pisos y cuenta con 4,844 pies cuadrados de construcción. Tiene terraza, áreas verdes y una piscina con spa.

Sheila Devil muestra su casa descuidada. Imagen Sheila Devil/Instagram

El hijo de Camilo Sesto perdió los dientes

Una de las principales razones por las que alertó a sus seguidores hace un año, fue por cambiar de aspecto y ahora lucir sin dientes.

De acuerdo con declaraciones de su madre, Camilo Blanes, perdió la mayoría de su dentadura debido a su adicción a las drogas.

En abril de 2023, reapareció en redes sociales con un aspecto desmejorado, sin dientes y con aspecto de mujer. En ese entonces también se especuló que se estaba hormonando para una transición de género, sin embargo, él mismo lo desmintió en junio.

"¿Hormonando, a qué te refieres? No, yo soy del sexo que siempre he sido. Suena surreal", dijo a la agencia Europa Press sobre lo que se había rumorado de su supuesta transición de género.

En dicha entrevista, Sheila dejó claro que "quería encontrar mi camino individual. Saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando", mencionó.

Respecto al cambio de su aspecto dijo: "Me sentí como más ‘agresivón’ en mi personalidad, era como que tenía una cosa como para adelante, una fuerza como que quería lograr algo, consideraba que era mi lado masculino. Pero cuando me he analizado más, de repente digo: 'No, es que realmente eso no es'", reveló.

"Me ha costado rato, pero mira ahora estoy muy a gusto", confesó y de paso lanzó un mensaje para quienes lo critican y juzgan.

"Lo siento, si alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar al espejo más, quererse a sí misma o mismo más, pero yo no tengo que ver con tu problema. "No quiero molestar a nadie", añadió.