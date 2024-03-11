Ana Bárbara

Hijo de Ana Bárbara está de luto y con el corazón roto se despide: “Estoy destrozado”

El joven compartió una fotografía en la que expresó el dolor que siente por su irreparable pérdida.

Video José Emilio Levy asegura que el prometido de Ana Bárbara maltrata a sus hermanos

En los últimos meses, Ana Bárbara ha sido acusada por su exhijastro, José Emilio Fernández, y ahora por su ex, ‘El Pirru’, de permitir presuntos maltratos de su pareja Ángel Muñoz sobre sus hijos.

Esta situación habría provocado que Emiliano y José María, hijos de la cantante, dejaran la casa que compartían con ella, su padrastro y sus hermanos en Los Ángeles.

En medio de la polémica que enfrentan, uno de los jóvenes sumó otro momento difícil a su vida, pues está de luto.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que ‘Chema’, como de cariño le dicen, reveló este sábado 9 de marzo que estaba de luto por la muerte de “su compañera de vida”.

En una historia de su perfil personal, el chico de 17 años reveló que falleció su mascota, de quien se despidió con una emotiva foto.

Estoy destrozado porque falleció mi compañera de vida, mi regalo del universo. Mi primera perrita y a quien amaba con toda mi alma”, comentó el hijo de Ana Bárbara.

Tras dar a conocer la noticia, José María le hizo una conmovedora petición a su mascota.

“Lolita sigue protegiendo y cuidando a todos desde el cielo. Te amo, te adoro y te extraño, estoy que me muero”, señaló.

Hijo de Ana Bárbara enfrenta la muerte de 'su compañera de vida', así la despide.
Imagen José María Fernández/Instagram


Hasta el momento, el segundo hijo de la cantante es el único que se ha pronunciado sobre la pérdida que enfrentó la familia este fin de semana.

Pese a ya no vivir con su mamá, José María fue visto hace unos días llegando a Mérida junto a Ana Bárbara, donde reporteros preguntaron a la intérprete de ‘Bandido’ sobre las acusaciones contra su prometido y la demanda de su hermano en su contra.

¿Quiénes son los hijos de Ana Bárbara y quiénes son sus papás?

A la par que Ana Bárbara disfruta de su carrera como cantante, ha destapado que su mayor felicidad es su faceta de mamá, la cual experimentó con la llegada de sus tres hijos.

La intérprete debutó como madre en noviembre del año 2000, cuando nació su primogénito Emiliano Gallardo Ugalde, fruto de su relación con el empresario Édgar Gallardo.

En diciembre de 2006 llegó a su vida José María Fernández, a quien procreó durante su matrimonio con ‘El Pirru’. La cantante se casó con él en abril de 2006, casi un año después de la muerte de Mariana Levy.

Jerónimo es el tercer hijo de Ana Bárbara y llegó al mundo el 21 de diciembre de 2011. Su padre es el gran amigo de Ana Bárbara y cantante Reily Barba.

