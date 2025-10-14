Hijos de famosos

Hijo de actor de ‘Vecinos’ es hospitalizado tras sufrir accidente: habría perdido la memoria

El hijo del actor Mauricio Barcelata y la presentadora María José Suárez sufrió un accidente y fue hospitalizado. Valentino sufrió un "gran golpe" por el que habría perdido la memoria.

Por:Elizabeth González
Video ¿Te acuerdas de Manola Diez?: trágico accidente de su hijo la retiró de las telenovelas

El hijo de Mauricio Barcelata, actor de 'Vecinos', y la presentadora María José Suárez fue hospitalizado tras sufrir un accidente que lo habría hecho perder la memoria.

El incidente fue dado a conocer por la exparticipante de ‘Reto 4 Elementos’, quien en sus historias de Instagram compartió fotografías de las lesiones físicas de su hijo, dejando entrever que también habría sufrido una aparente pérdida de memoria temporal.

“Gracias a todas las personas que han estado preguntando y llamándome para ver cómo está. Muchas gracias, ya está mejor, un gran, gran golpe, pero ya está mejor”, escribió el 13 de octubre.

“Ya está recordando todo, gracias, gracias”, agregó e insistió: “Parte de la caída, es difícil entender lo que la vida te dice, pero cuando abrazo a uno de mis motores, puedo recordar y reafirmar que solo es hoy, hoy estoy aquí para cuidarte. Te amo, ‘Chaca’”, sentenció.

Así reportaron los famosos la hospitalización de su hijo.
Imagen María José Suárez Instagram / Mauricio Barcelata Instagram


Aunque María José Suárez no dio más detalles sobre el incidente de su hijo, el actor de ‘Vecinos’ se pronunció en redes al respecto, asegurando que su “biker favorito” se estaba recuperando.

“Día 2 y aquí seguimos. Chaca recuperándose. Gracias a todos por todo”, expresó.

Desde septiembre pasado se especula que Mauricio Barcelata y María José Suárez se encuentran en proceso de divorcio luego de 11 años de relación. Los rumores no han sido confirmados ni desmentidos por los famosos

