Hija de Rubby Pérez dice que “ama” a su media hermana: acusó a la mamá de la chica de hacer “daño”

Video Hija de Rubby Pérez dice que ex del cantante le hizo “mucho daño” a ella y a su madre: ¿la perdonó?

Zulinka Pérez, hija del fallecido Rubby Pérez, habló de sus sentimientos por su media hermana, Ana Beatriz, quien es fruto de la relación que el cantante tuvo con la diseñadora Michelle Reynoso.

“Nosotros éramos sus hijos y tanto los de matrimonio como los de la calle. Sus hijos eran sus hijos, y punto”, dijo en entrevista con Noticias Caracol, el 11 de abril.

‘La voz más alta del merengue’, como lo apodaban, tuvo a sus retoños, July Alberto, Zulinka, Yuzzulka y Rubmariel, con Inés Lizardo, con quien estuvo casado 48 años.

Además, procreó a Casey con una mujer colombiana, a Bryan con una salvadoreña y a Ana Beatriz con Reynoso, según contó él en vida. A los tres, su esposa los arropó.

“Ella los ha aceptado y les ha dado su amor y cariño a todos”, dijo Pérez durante su participación en ‘Buena Noche’ con Nelson Javier en 2021.

Hija de Rubby Pérez afirma que “ama” a Ana Beatriz

Refiriéndose específicamente a Ana Beatriz, de 15 años, Zulinka Pérez aseguró que sí le tiene afecto y explicó la razón.

“Es hija de otra señora, pero mi mamá me enseñó a amar, a respetar y, por ende, amo a la niña, la respeto y la quiero”, sentenció.

La intérprete compartió que platicaba con Rubby Pérez sobre la adolescente, con la que él grabó un tema musical.

“Ella no está en el medio, no es cantante, tiene la voz muy bonita y él estaba muy orgulloso. Él decía: ‘Ana tiene un sentido de afinación’”, recordó.

Zulinka destapó que su padre experimentó “cierto miedo” por celebrarle a Beatriz su fiesta de XV años, el pasado mes de marzo, aparentemente por las críticas que podría recibir.

“Pero decía: ‘No me importa lo que digan en la calle, yo soy para mis hijos, yo soy para mi familia’”, relató al respecto.

Zulinka Pérez acusa a mamá de Ana Beatriz de haber hecho “mucho daño”

En una charla con Tony Dandrades, de Univision, Zulinka Pérez abordó el romance que su papá tuvo con Michelle Reynoso.

“Mi mamá me decía siempre: ‘Mama, Zulinka, perdona a Michelle’”, contó, indicando que su madre, Inés Lizardo, era “una mujer adelantada” a su tiempo.

“Pero mi corazón estaba como tan dolido porque yo decía: ‘Ella le hizo mucho daño a mi mamá, eso destruyó a mi familia’. Pero, hoy en día ya no”, agregó.

La estrella comentó que, el día del funeral de Rubby, vio a la creativa de la moda y le dio “un abrazo” en señal de que “todo pasó” y puede “contar” con ella.