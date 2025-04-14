Hija de Rubby Pérez acusa que rescatistas la “engañaron”: “Tomaron esto tal vez como un relajo”

Video Hija de Rubby Pérez revela cómo la salvó de morir aplastada en el Jet Set: "No creo que estuviera aquí"

Zulinka Pérez, hija del cantante Rubby Pérez, acusó a los socorristas del colapso en la discoteca Jet Set de haberle dado falsas ilusiones sobre la presunta sobrevivencia de su padre, quien murió en el percance.

A horas de que sucediera la tragedia, ella declaró a la prensa que su padre estaba vivo y que inclusive había recibido atención médica por parte de su hermano.

Sin embargo, luego de que se confirmara que el merenguero había fallecido, su mánager, Fernando Soto, desmintió a La Voz de la Mañana dichas versiones.

Hija de Rubby Pérez acusa a rescatistas

En medio de su duelo, Zulinka Pérez explicó que las probabilidades de que Rubby Pérez saliera a salvo del derrumbe eran casi nulas pues, según vio, “una columna lo aplastó”.

“Yo solamente le dije: ‘¡Papi, papi, mírame, papi!’. […] Él ni siquiera me escuchó porque fue un sonido demasiado fuerte”, relató en entrevista para en la canal de YouTube de Luis Olavarrieta, difundida este 13 de abril.

“Yo sabía que ya mi papá estaba muerto porque al que le cae eso encima no es para que esté vivo, pero algo de hija, como esa esperanza, me decía: ‘¿Y si tú no viste bien? ¿Y si no fue así? ...’”, añadió.

Ante la posibilidad de que estuviera equivocada, ella se fio en lo que las personas que estaban ayudando en el siniestro le comentaban.

“Mi papá en ningún momento emitió ningún sonido. Los rescatistas tomaron esto tal vez como un relajo. Ellos me engañaron. Tal vez al ver mi nivel de desesperación porque yo los enfrentaba”, sentenció.

“Me dijeron que le pusieron un suero, que ya lo encontraron, que lo canalizaron, iban donde mí y me lo decían, y yo: ‘¿Seguro?’. ‘Sí’, no sé qué”, contó.

Hija de Rubby Pérez temió por su vida

Zulinka Pérez detalló que si no elevó sus reclamos para obtener información certera acerca de Rubby Pérez fue por precaución.

“Tampoco podía poner la situación más grande. Yo tenía a mi esposo en casa enfermo y tengo mi hijo, y sé que si me alborotaba o hacía algún desastre, fácil me daban un tiro y no estuviera aquí”, externó.

Ella recordó que inclusive platicó con una “chica”, a bordo de una ambulancia, de su sentir en cuando a que su progenitor había muerto.

“Le dije: ‘¿Qué vas a saber tú de conexión del alma? Yo tengo conexión con el alma con mi papá y él ya falleció. Mi papá falleció, yo lo vi’”, enunció.

La también artista indicó que sabía que era “mentira” lo que le estaba diciendo el personal que auxiliaba, por lo que quería que le entregaran “el cuerpo”: “Lo necesito, enséñenmelo”.