Hija de Rubby Pérez sobreviviente a derrumbe acusa que salida de emergencia "estaba cerrada"

Video Hija de Rubby Pérez revela cómo la salvó de morir aplastada en el Jet Set: "No creo que estuviera aquí"

Zulinka, la hija de Rubby Pérez que sobrevivió al mortal derrumbe del techo de la discoteca Jet Set y que mató a su famoso padre de 69 años y a por lo menos 225 personas más en República Dominicana, hizo una fuerte acusación sobre la noche de los terribles hechos.

Además, adelantó que presentará una demanda en contra del propietario del lugar.

PUBLICIDAD

Hija de Rubby Pérez hace fuerte acusación sobre Jet Set

"Yo saqué fuerzas para salir porque la puerta de entrada estaba cerrada, no sé quién la cerró, porque no se suponía, esa era la salida de emergencia", señaló Zulinka Pérez, quien estaba cantando junto a Rubby en el escenario al momento de la desgracia.

Ante tal aseveración, Tony Dandrades, quien llevó a cabo la entrevista, volvió a preguntarle si "la salida de emergencia estaba cerrada", a lo que ella insistió contundente: "Estaba cerrada".

" Y los músicos dando golpetazos, golpetazos, parece que alguien escuchó, le quitó el pestillo y la abrió", relató.

Hija de Rubby Pérez advierte demanda a Jet Set

Al escuchar que la puerta de emergencia supuestamente "estaba cerrada", Tony Dandrades le preguntó a Zulinka si "piensa demandar".

"Claro que sí, sin pensarlo", advirtió la artista, quien esa noche vio cuando a su padre le cayó una viga encima, según relató en entrevistas anteriores.

PUBLICIDAD

"¿Sabes por qué? Eso fue negligencia", agregó respecto a la demanda que pretende presentar.

" Y no demandar por dinero, no, yo tengo fuerzas para trabajar, no necesito dinero de nadie. Eso no va a revivir a mi papá", continuó.

"Pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí, ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá, ante tantas madres que se quedaron sin sus hijos", dijo refiriéndose a Antonio Espaillat, dueño del afamado centro nocturno.

¿Dueño de Jet Set ya contactó a familia de Rubby Pérez?

En Univision Noticias a Zulinka Pérez se le cuestionó si Antonio Espaillat ya le había llamado luego de los mortales hechos.

"No", contestó tajante la hija del merenguero.

"Y mira que le tengo cariño a Antonio, porque esto no es algo personal", insistió sobre la advertida demanda.

Las autoridades han señalado que es demasiado pronto para determinar las causas del derrumbe, aunque los fiscales visitaron la escena el pasado jueves 10 de abril después de que los equipos de rescate comenzaran a empacar y retiraran el equipo pesado, reportó la agencia AP.

El gobierno dominicano publicó un informe el viernes 11 sobre el fatal derrumbe, pero no aclaró las causas.

De acuerdo con la agencia Reuters, se espera que un equipo de expertos nacionales e internacionales continúe investigando la falla estructural.