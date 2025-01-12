Exnovio de la hija de Niurka reacciona a romance de Romina Marcos con una mujer: no se guarda nada

Video Hija de Niurka se declara "'baby' lesbiana": ella es la doctora que ahora es su novia

El actor Hussam Núñez reaccionó de manera contundente sobre el romance que su ex Romina Marcos mantiene ahora con una mujer.

A finales de diciembre pasado, la única hija de Niurka confirmó que por primera vez mantenía una relación amorosa con una persona de su mismo sexo y se declaró "'baby' lesbiana".

La novia de la exparticipante de reality shows es Laura Salazar, una médico cirujana que además es 'influencer'.

Romina Marcos y su pareja, Laura Salazar, presumen así su amor a través de Instagram. Imagen Romina Marcos/Instagram

¿Qué dijo el ex de Romina Marcos?

Hussam Núñez dio sus primeras declaraciones tras enterarse del noviazgo que Romina Marcos sostiene con una mujer.

"La verdad es que me sorprendió, como mucha gente, como a todos", dijo, según publicó El Universal este 10 de enero.

" Me voy enterando recientemente, no tengo contacto con ella y en redes tampoco es como que nos seguimos, entonces no es como que me enteré, pero bueno, el tema ya ha sido de mucho boom, entonces, indudablemente, me llegó el rumor y me enteré", reveló.

Además, le mandó un mensaje a la joven de 29 años y a su pareja: " Le deseo mucha felicidad, mucha estabilidad y que le vaya muy bien en su relación", expresó.

" Terminamos bien, hace ya un par de años, la relación terminó bien, tiene años que no hablamos, yo creo que si un día nos topamos, el saludo será cordial, amable y maduro", confesó sobre lo que sucedería cuando se vuelvan a estar cara a cara.

Hussam Núñez y Romina Marcos sostuvieron un romance de tres años que acabó a finales de 2021. Imagen Romina Marcos/Instagram y Hassam Núñez/Instagram



En noviembre de 2021, Romina Marcos confirmó que había terminado la relación amorosa que sostuvo con Hussam Núñez durante 3 años.

En ese entonces, la hija de Niurka aseguró que no hubo ningún engaño ni terceras personas involucradas.

Ahora, ella se encuentra en pleno romance y "enamoradísima" de una mujer: "Estoy como un bebé, haciendo cosas, viviendo experiencias, por primera vez, es padrísimo", afirmó entusiasmada en el podcast 'Deko en vivo', transmitido el 24 de diciembre.