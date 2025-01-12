Exnovio de la hija de Niurka reacciona a romance de Romina Marcos con una mujer: no se guarda nada
Hussam Núñez, quien tuvo una relación amorosa con Romina Marcos, no pudo ocultar su reacción cuando se enteró que la también hija de Niurka se declaró "'baby' lesbiana" y ahora ya tiene un romance con una mujer.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
El actor Hussam Núñez reaccionó de manera contundente sobre el romance que su ex Romina Marcos mantiene ahora con una mujer.
A finales de diciembre pasado, la única hija de Niurka confirmó que por primera vez mantenía una relación amorosa con una persona de su mismo sexo y se declaró "'baby' lesbiana".
La novia de la exparticipante de reality shows es Laura Salazar, una médico cirujana que además es 'influencer'.
¿Qué dijo el ex de Romina Marcos?
Hussam Núñez dio sus primeras declaraciones tras enterarse del noviazgo que Romina Marcos sostiene con una mujer.
"La verdad es que me sorprendió, como mucha gente, como a todos", dijo, según publicó El Universal este 10 de enero.
" Me voy enterando recientemente, no tengo contacto con ella y en redes tampoco es como que nos seguimos, entonces no es como que me enteré, pero bueno, el tema ya ha sido de mucho boom, entonces, indudablemente, me llegó el rumor y me enteré", reveló.
Además, le mandó un mensaje a la joven de 29 años y a su pareja: " Le deseo mucha felicidad, mucha estabilidad y que le vaya muy bien en su relación", expresó.
" Terminamos bien, hace ya un par de años, la relación terminó bien, tiene años que no hablamos, yo creo que si un día nos topamos, el saludo será cordial, amable y maduro", confesó sobre lo que sucedería cuando se vuelvan a estar cara a cara.
En noviembre de 2021, Romina Marcos confirmó que había terminado la relación amorosa que sostuvo con Hussam Núñez durante 3 años.
En ese entonces, la hija de Niurka aseguró que no hubo ningún engaño ni terceras personas involucradas.
Ahora, ella se encuentra en pleno romance y "enamoradísima" de una mujer: "Estoy como un bebé, haciendo cosas, viviendo experiencias, por primera vez, es padrísimo", afirmó entusiasmada en el podcast 'Deko en vivo', transmitido el 24 de diciembre.