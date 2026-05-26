Mariana Levy Hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla se convierte en mamá, reportan María Levy debutó en la maternidad con el nacimiento de su primer bebé, según reveló la actriz Sussan Taunton. La hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla se habría convertido en mamá a mediados de mayo.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video A María Levy no le cerraron los jeans y tiene la solución para que no la afecte emocionalmente

María, la hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla, se convirtió en mamá, según reveló la actriz Sussan Taunton.

La actriz de Mi Corazón es Tuyo aseguró a la revista TVNotas que la joven de 30 años “acababa” de debutar en la maternidad luego de que fuera cuestionada sobre si seguía “teniendo contacto con los hijos” de la fallecida Mariana Levy.

PUBLICIDAD

“Sí, claro. María acaba de ser mamá. Hace una semana”, ventiló.

Ante la duda sobre si se trataría de niño o niña el bebé de María Levy, Sussan Taunton aseguró que Mariana Levy y Ariel López Padilla habían debutado como abuelos de una mujercita.

Aunque la actriz evitó revelar más detalles, dejó al descubierto que la bebé de María sería fruto de la relación que sostiene con Gabriel Stavenhagen, su novio “de hace muchos años”.

María y su novio Gabriel Stavenhagen. Imagen María Levy / Instagram



“Coco estaba muy emocionado”, ventiló sobre la reacción del hermano de Mariana Levy.