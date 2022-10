Hija de Cristián de la Fuente cumplió 18 años: su mamá la festejó (tras infidelidad del actor)

Por si el susto que vivió junto a Laura de la Fuente no hubiera sido suficiente, el pasado 26 de septiembre, Primer Impacto reveló un video de Cristián de la Fuente siéndole infiel a su esposa, Angélica Castro, con una mujer desconocida.

Según reconoció días después el propio actor de ‘Corazón Salvaje’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) a través de un comunicado, se trató de un “error de borracho, de tonto”.

“Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré (...) Obviamente, tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más. Esa es la verdad", aseguró.

Hija de Cristián de la Fuente cumplió 18 años: así la felicitó su mamá

En los días posteriores a la publicación de las imágenes del histrión siendo infiel a su pareja de 20 años, Angélica Castro se ha mantenido a raya de la polémica.

En sus redes sociales, solo se hizo evidente que dejó de seguir a Cristián de la Fuente en Instagram, pero sus publicaciones han seguido el mismo tenor que antes de que se revelara el video (sobre su trabajo, rutinas de ejercicio, etc).



El pasado 1 de octubre, dedicó por primera vez una serie de videos a un ámbito personal: el cumpleaños 18 de su hija Laura de la Fuente.

Para la ocasión, la actriz colgó en su perfil de Instagram una recopilación de varios clips bailando y cantando junto a la joven, dejando ver la estrecha relación entre las dos. Al pie, le dedicó un cariñoso mensaje:

“No tengo palabras para agradecer todo lo que me has regalado generosamente todos estos 18 años y 9 meses. Llegaste como un huracán de amor, energía, humor, resiliencia, empatía, propósito, alegría, luz , sabiduría y mucho más. Cada día me enseñas a apreciar todas las bendiciones que nos da la vida”.



De igual manera, le deseó “un año cargado de lo mejor”, puesto que “te lo mereces”.

La sección de comentarios se llenó de buenos deseos para la joven, tanto de otras celebridades como de los fans de su mamá. Lili Estefan, por ejemplo, escribió “¡Qué belleza! Happy birthday a la princesa”, mientras que otros seguidores resaltaron el parecido entre madre e hija, así como la buena relación que mantienen.

Por su parte, Cristián de la Fuente se ha mantenido completamente alejado de los reflectores luego de que se dieron a conocer las imágenes en las que besó a otra mujer, por lo que no marcó el cumpleaños de su hija Laura en sus redes sociales.

Se desconoce, hasta el momento, si hubo alguna celebración en privado por parte de la familia.