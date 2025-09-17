Cristian de la Fuente

Cristián de la Fuente defiende a su hija por su romance con una mujer: “Ella quiere ser mamá”

El actor compartió lo que opina de aquellos que critican a Laura por su relación con Paulina. Además, se sinceró sobre la forma en la que a él le “conviene” el romance.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Cristian de la Fuente celebra que su hija corrió su primera maratón tras ser baleada en las piernas

Cristián de la Fuente habló del romance que su hija Laura mantiene con una mujer, de nombre Paulina Sofía, desde hace más de un año.

El actor se pronunció en contra de las críticas que la joven modelo y su pareja han, y podrían, recibir por su relación.

PUBLICIDAD

Cristián de la Fuente defiende a su hija por su romance con una mujer

Cristián de la Fuente aseveró que por su parte está contento con el idilio entre su primogénita, Laura, y Paulina, a la que ya conoce.

Más sobre Cristian de la Fuente

Ex de Cristián de la Fuente habla por primera vez de su separación tras infidelidad: “Fue un trauma”
2 mins

Ex de Cristián de la Fuente habla por primera vez de su separación tras infidelidad: “Fue un trauma”

Univision Famosos
Cristián de la Fuente confiesa que sigue casado con su ex tras haberle sido infiel: revela por qué
2 mins

Cristián de la Fuente confiesa que sigue casado con su ex tras haberle sido infiel: revela por qué

Univision Famosos
Cristián de la Fuente aparece de la mano de supuesta nueva novia tras serle infiel a su esposa
2 mins

Cristián de la Fuente aparece de la mano de supuesta nueva novia tras serle infiel a su esposa

Univision Famosos
Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente
0:54

Andrea Legarreta responde de manera frontal si tiene un supuesto romance con Cristián de la Fuente

Univision Famosos
Tras perder su matrimonio por infiel, Cristián de la Fuente deja Chile, donde vivía con su familia
0:50

Tras perder su matrimonio por infiel, Cristián de la Fuente deja Chile, donde vivía con su familia

Univision Famosos
Cristián de la Fuente "no quiere nada" de novias tras perder su matrimonio por infidelidad
2 mins

Cristián de la Fuente "no quiere nada" de novias tras perder su matrimonio por infidelidad

Univision Famosos
"20 años se fueron a la m...": Cristián de la Fuente tras infidelidad a su esposa
0:51

"20 años se fueron a la m...": Cristián de la Fuente tras infidelidad a su esposa

Univision Famosos
Karyme Lozano considera denunciar a Cristián de la Fuente por supuesto “bullying” en su contra
3 mins

Karyme Lozano considera denunciar a Cristián de la Fuente por supuesto “bullying” en su contra

Univision Famosos
Karyme Lozano responde si Cristian de la Fuente la acosó sexualmente: “Él cree que es normal”
3 mins

Karyme Lozano responde si Cristian de la Fuente la acosó sexualmente: “Él cree que es normal”

Univision Famosos
Cristian de la Fuente aclara si sigue casado con Angélica Castro tras escándalo de infidelidad
3 mins

Cristian de la Fuente aclara si sigue casado con Angélica Castro tras escándalo de infidelidad

Univision Famosos

“Me llevo increíble [con mi nuera]”, dijo en entrevista con medios de comunicación como Despierta América este fin de semana.

Ante el cuestionamiento de un reportero acerca de lo que piensa sobre las personas, “como Eduardo Verástegui”, que aún rechazan a quienes se enamoran de gente de su mismo género, el chileno respondió: “Estamos en el año 2025, o sea. Qué homofóbico que se quedó en el pasado”.

Él, además, extendió su opinión: “Es que, ¿quién es uno para no aceptar al otro? Yo me pregunto, ¿quién soy yo para criticarte a ti, juzgarte a ti? De, ¿con quién quieres andar? ¿Qué quieres hacer?”.

“Y menos en tu vida privada, a quién quieras amar, con quien quieras compartir tu vida. Si a ti te hace feliz alguien, bien, yo lo voy a celebrar, lo voy a ayudar, lo voy a celebrar, y esa es la idea: que seamos todos felices”, agregó.

Hablando de Laura, Cristián compartió: “Yo estoy feliz con mi hija, que ella tenga a su novia me tiene contento, como cualquier papá, uno quiere lo mejor para su hija”.

Cristián de la Fuente revela que su hija “quiere ser mamá”

Luego de haber dejado claro que apoya a Laura y Paulina, Cristián de la Fuente sorprendió al destapar que ella desea tener un bebé.

“Sí [me gustaría convertirme en abuelo], y ella quiere ser mamá también”, expresó el protagonista de Amor Bravío, que puedes ver aquí en ViX.

PUBLICIDAD

“El otro día le dije que si ella se casaba con un hombre, sí iba a tener el apellido del hombre el hijo o la hija”, relató.

“Entones, le dije: ‘Ahora me conviene mucho más porque va a tener tu apellido’. Porque además le pregunté quién de las dos sería la mamá y sería Laura”, concluyó.

Relacionados:
Cristian de la FuenteLaura de la FuenteHijos de famososFamosos LGBTPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD