Cristián de la Fuente defiende a su hija por su romance con una mujer: “Ella quiere ser mamá”

Cristián de la Fuente habló del romance que su hija Laura mantiene con una mujer, de nombre Paulina Sofía, desde hace más de un año.

El actor se pronunció en contra de las críticas que la joven modelo y su pareja han, y podrían, recibir por su relación.

Cristián de la Fuente defiende a su hija por su romance con una mujer

Cristián de la Fuente aseveró que por su parte está contento con el idilio entre su primogénita, Laura, y Paulina, a la que ya conoce.

“Me llevo increíble [con mi nuera]”, dijo en entrevista con medios de comunicación como Despierta América este fin de semana.

Ante el cuestionamiento de un reportero acerca de lo que piensa sobre las personas, “como Eduardo Verástegui”, que aún rechazan a quienes se enamoran de gente de su mismo género, el chileno respondió: “Estamos en el año 2025, o sea. Qué homofóbico que se quedó en el pasado”.

Él, además, extendió su opinión: “Es que, ¿quién es uno para no aceptar al otro? Yo me pregunto, ¿quién soy yo para criticarte a ti, juzgarte a ti? De, ¿con quién quieres andar? ¿Qué quieres hacer?”.

“Y menos en tu vida privada, a quién quieras amar, con quien quieras compartir tu vida. Si a ti te hace feliz alguien, bien, yo lo voy a celebrar, lo voy a ayudar, lo voy a celebrar, y esa es la idea: que seamos todos felices”, agregó.

Hablando de Laura, Cristián compartió: “Yo estoy feliz con mi hija, que ella tenga a su novia me tiene contento, como cualquier papá, uno quiere lo mejor para su hija”.

Cristián de la Fuente revela que su hija “quiere ser mamá”

Luego de haber dejado claro que apoya a Laura y Paulina, Cristián de la Fuente sorprendió al destapar que ella desea tener un bebé.

“Sí [me gustaría convertirme en abuelo], y ella quiere ser mamá también”, expresó el protagonista de Amor Bravío, que puedes ver aquí en ViX.

“El otro día le dije que si ella se casaba con un hombre, sí iba a tener el apellido del hombre el hijo o la hija”, relató.