Ex de Cristián de la Fuente habla por primera vez de su separación tras infidelidad: “Fue un trauma”

Video "20 años se fueron a la m...": Cristián de la Fuente tras infidelidad a su esposa

Angélica Castro, ex de Cristián de la Fuente, rompió el silencio sobre su separación del actor, la cual se dio a raíz de una infidelidad cometida por el actor.

En septiembre de 2022, el galán de telenovelas besó a una mujer mientras se encontraba al interior de un restaurante en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

Meses después, él calificó su desliz como “un grave error” y destapó que “desde ese día” ya no estaba con quien fuera su pareja durante 20 años.

Aunque la ruptura sucedió, este abril, el chileno compartió que legalmente siguen casados y explicó que “no está ese apuro” de divorciarse.

Ex de Cristián de la Fuente confiesa “trauma”

A casi tres años desde que concluyó su relación, Angélica Castro finalmente se sinceró sobre cómo vivió ella la traición de Cristián de la Fuente.

“Evidentemente que es un dolor, fue un trauma muy importante en mi vida, se te derrumba un castillo”, dijo durante una entrevista exclusiva para Desiguales.

La escritora manifestó que, no obstante, tanto esa experiencia como otras complicadas las ha tomado de forma positiva.

“Son para mí oportunidades de crecimiento, donde uno, una vez más, te sales de la situación y lo tienes que ver con una perspectiva con altura de mira”, afirmó.

La también comunicadora admitió que lo que atravesó por el engaño del padre de su hija, Laura, fue “muy complejo”.

¿Por qué continúan casados Cristián de la Fuente y Angélica Castro?

En una conversación con Juan Soler, para su podcast ‘Emparejados’, Cristián de la Fuente ahondó en los motivos por los cuales no ha finiquitado su enlace con Angélica Castro.

Él señaló que “al principio” no lo hicieron pues “trataba de volver”. Posteriormente, agregó, continuaron unidos porque son socios.

“No es algo que hemos conversado, seguramente va a pasar, hemos hablado a veces de separar cosas, pero como que las cosas que tenemos en común funcionan”, detalló.

PUBLICIDAD