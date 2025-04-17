Cristián de la Fuente confiesa que sigue casado con su ex tras haberle sido infiel: revela por qué

Video "20 años se fueron a la m...": Cristián de la Fuente tras infidelidad a su esposa

Cristián de la Fuente reveló que todavía no ha puesto fin a su matrimonio con Angélica Castro a más de dos años desde que le fue infiel.

El actor habló al respecto durante su participación en el programa ‘Emparejados’, de Juan Soler y Paulina Mercado.

“Legalmente seguimos casados, nos separamos, todavía no nos hemos divorciado”, dijo con aparente buen humor.

¿Por qué Cristián de la Fuente y Angélica Castro no se han divorciado?

Al ser cuestionado por la presentadora sobre el motivo por el que siguen unidos ante la ley, Cristián de la Fuente explicó: “No sé por qué… bueno, al principio obviamente no nos divorciábamos porque uno trataba de volver”.

“Y después no nos hemos divorciado porque… sí, no, como que no… no, como que, ¡claro!, terminaría la relación, le pondríamos un fin, pero yo siempre va a estar ligado a Angélica, toda mi vida”, agregó.

El chileno aseguró que la actriz es su “socia en varias cosas” y la madre de su hija, Laura, por lo que permanecerán vinculados, así que no les apremia concretar la disolución de su enlace.

“No sé, todavía como que no está ese apuro, no es algo que hemos conversado, seguramente va a pasar , hemos hablado a veces de separar cosas, pero como que las cosas que tenemos en común funcionan”, externó.

“Es una pregunta que me he hecho, pero todavía no he encontrado la respuesta”, confesó la estrella de telenovelas como En Tierras Salvajes, que puedes ver aquí en ViX.

¿Cristián de la Fuente mantiene la esperanza de regresar con Angélica Castro?

Tomando en cuenta lo que compartió, Paulina Mercado interrogó a Cristián de la Fuente si es que no se ha divorciado porque “tendría esperanza” de volver.

“No sé porque yo conozco a Angélica, ella es Tauro, es así, no hay vuelta, no”, manifestó el también modelo de 51 años.

Reconoció que él fue “el culpable de la separación” e “hizo daño” a la artista con su “error”, situación debido a la cual sintió “culpa”.

¿Con quién engañó Cristián de la Fuente a su esposa?

Primer Impacto presentó un video en el que se aprecia a Cristián de la Fuente besando a una mujer mientras estaban en el restaurante La Única, situación que, indicó el ‘show’, ocurrió el 15 de septiembre de 2022.

Días más tarde, él aseveró que “la niña” le “dio un beso” y que él “no la paró”, lo que calificó como un desliz “de borracho”.