Hija de 'Chiqui' Delgado revela el rostro de su misterioso novio tras anunciar compromiso

Video Hija de ‘Chiqui’ Delgado se compromete: así presume su anillo de compromiso

A finales de enero pasado, Marielena Dávila, la hija mayor de 'Chiqui' Delgado, sorprendió al anunciar que se había comprometido en matrimonio.

En esa ocasión, dejó ver que lo hizo en un viaje que realizó con su novio a las Bahamas antes de Navidad.

Sin embargo, no dio mayores detalles sobre la identidad de su ahora prometido y mucho menos mostró su rostro. Pero ahora, parte de la incógnita se ha desvanecido.

Marielena Dávila anunció así su compromiso a finales de enero pasando, dejando el misterio en el aire sobre la identidad de su novio. Imagen Marielena Dávila/Instagram

¿Quién es el prometido de la hija de ‘Chiqui’ Delgado?

En el marco de la celebración del Día de San Valentín de este fin de semana, la también actriz compartió nuevas y románticas fotos con su pareja.

Lo que destacó es que por primera vez dejó ver el rostro de quien será su marido.

En una primera imagen se le ve junto a él aparentemente en un viaje y Marielena Dávila escribió: " 'My forever Valentine' (Mi San Valentín para siempre)".

En la otra foto que reveló, la pareja aparece con el fondo de un árbol navideño, en lo que habría sido una de sus primeras apariciones luego de que él le pidiera matrimonio.

"De nuestra primera fiesta de compromiso en Navidad", relató la venezolana de 32 años.

Marielena Dávila, la hija mayor de 'Chiqui' Delgado, reveló con estas fotos el rostro de su novio, quien le pidió matrimonio en diciembre pasado. Imagen Marielena Dávila/Instagram



La también modelo volvió a reservarse el nombre de su pareja, pero es la primera vez que lo muestra públicamente.

Por lo que se ve en las fotos, se trata de un hombre que es más alto que ella, de tez blanca y ojos claros.

Marielena, que también es hija del cantante Guillermo Dávila, siempre se ha destacado por mantener su vida fuera del ojo público, por lo que se conoce muy poco del afortunado galán.

La primogénita de 'Chiqui' no reveló de manera inmediata si ya tiene fecha para la boda.

Lo que sí compartió es que ella le sigue llamando "novio" debido a la "costumbre": " A él no le gusta, es sin querer. Lo siento", dijo en un video que compartió el 13 de febrero.

" Decirlo en español es super dramático: 'Les presento a mi prometido'", admitió sobre las diferencias entre el inglés y el español para referirse a un 'novio', 'fiancé' o 'prometido'.