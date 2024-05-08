Chiquinquirá Delgado

Hija de ‘Chiqui’ Delgado ya casi es quinceañera y así de grande luce: ¿se parece a su mamá?

La adolescente llegó hoy a los 14 años, por lo que su famosa mamá no dudó en felicitarla en redes sociales. Gracias a las fotografías que la presentadora compartió, ahora conocemos cómo luce.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Hija de 'Chiqui' Delgado hace que Jorge Ramos se vuelva fan de Taylor Swift: regresa a un show con ella

Carlota, la hija menor de ‘Chiqui’ Delgado, fruto de su relación con Daniel Sarcos, está cada vez más cerca de convertirse en una jovencita de 15 años.

Este 8 de mayo la adolescente está de celebración por su ‘vuelta al sol’ número 14, y su orgullosa mamá no dudó en felicitarla públicamente.

Así luce Carlota, hija de ‘Chiqui’ Delgado

La venezolana recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un breve, pero amoroso, mensaje dedicado a Carlota en este importante día.

“Feliz cumple, muñequita mía”, escribió, junto con emoji de carita festejando y ‘hashtags’ como “te amo para siempre” y “pedacito de cielo”.

‘Chiqui’ Delgado acompañó sus lindas palabras con dos instantáneas, que dejan ver lo grande que está actualmente su retoño.

Carlota, hija de ‘Chiqui’ Delgado, cumplió 14 años.
Carlota, hija de 'Chiqui' Delgado, cumplió 14 años.
Imagen ‘Chiqui’ Delgado/Instagram

Con las imágenes queda claro que Carlota es una ‘fashionista’, al igual que su famosa madre, pues porta prendas perfectamente combinadas.

Hace dos años, la conductora reveló, en entrevista con People en Español, que su hija “ya me roba mis zapatos, mis aretes”.

Una de las características en la que coinciden la adolescente y Delgado es la cabellera color castaño, que las dos conservan larga.

En la sección de comentarios del ‘post’, los seguidores de ‘Chiqui’, de 51 años, aprovecharon para externar sus halagos a Carlota.

“Tiene la cara de modelo”, “Ella es una hermosa”, “Parece tu ‘clon’”, “En la segunda foto no sé si eres tú o ella”, “Definitivamente las de mayo somos relindas” y “Está enorme” es algo de lo que se lee en las interacciones.

Alguien que no quedó ajeno a la publicación fue Jorge Ramos, pareja de la venezolana desde 2011. Él reaccionó con un ‘Me gusta’.

En sus historias, Delgado también colgó algunas postales en las que presume a Carlota en diferentes escenarios, pero siempre feliz.

Carlota, de 14 años, con su mamá 'Chiqui' Delgado.
Carlota, de 14 años, con su mamá 'Chiqui' Delgado.
Imagen 'Chiqui' Delgado/Instagram

¿Cómo es el vínculo de Carlota con el novio de su mamá?

Meses atrás, en noviembre de 2023, ‘Chiqui’ Delgado se sinceró acerca del vínculo que existe entre Carlota y Jorge Ramos, quien la ha visto crecer dado que viven los tres juntos.

“Ellos tienen una relación muy linda, la verdad, se quieren muchísimo y eso a mí me hace muy feliz porque el hecho de tener ese amor en la casa…”, dijo en entrevista con Alejandro Chabán para su ‘podcast’.

Por esas mismas fechas, ellos viajaron a Madrid, España, donde el titular de Noticiero Univision disfrutó con la jovencita e incluso patinaron sobre hielo juntos, según presumió la comunicadora.

