Chiquinquirá Delgado

Chiquinquirá Delgado presume el "elegante" árbol de Navidad de su lujosa mansión

La pareja de Jorge Ramos compartió que su lujosa residencia ya tiene el espíritu navideño y presumió su árbol de 13 pies de altura.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video ‘Chiqui’ Delgado se sincera sobre su relación con Jorge Ramos: “Estoy más casada que cualquiera”

Chiquinquirá Delgado es una de las famosas que ya tiene el espíritu navideño y compartió una imagen de su elegante árbol.

La pareja de Jorge Ramos reveló que contrató a una compañía para que lo montaran y quedó fascinada con el resultado.

PUBLICIDAD

Más sobre Chiquinquirá Delgado

Hija de 'Chiqui' Delgado revela el rostro de su misterioso novio tras anunciar compromiso
2 mins

Hija de 'Chiqui' Delgado revela el rostro de su misterioso novio tras anunciar compromiso

Univision Famosos
Hija de ‘Chiqui’ Delgado rompe el silencio sobre su próxima boda: “Soñé con comprometerme”
1:02

Hija de ‘Chiqui’ Delgado rompe el silencio sobre su próxima boda: “Soñé con comprometerme”

Univision Famosos
Hija de ‘Chiqui’ Delgado se compromete: así presume su anillo de compromiso
0:45

Hija de ‘Chiqui’ Delgado se compromete: así presume su anillo de compromiso

Univision Famosos
‘Chiqui’ Delgado se sincera sobre su relación con Jorge Ramos: “Estoy más casada que cualquiera”
0:47

‘Chiqui’ Delgado se sincera sobre su relación con Jorge Ramos: “Estoy más casada que cualquiera”

Univision Famosos
Jorge Ramos habla como pocas veces de su novia ‘Chiqui’ Delgado y Carlota: “Es mi hija también”
0:54

Jorge Ramos habla como pocas veces de su novia ‘Chiqui’ Delgado y Carlota: “Es mi hija también”

Univision Famosos
Hija de ‘Chiqui’ Delgado ya casi es quinceañera y así de grande luce: ¿se parece a su mamá?
2 mins

Hija de ‘Chiqui’ Delgado ya casi es quinceañera y así de grande luce: ¿se parece a su mamá?

Univision Famosos
Jorge Ramos reaparece junto a sus dos hijos y 'Chiqui' Delgado no se aguanta: así reacciona
3 mins

Jorge Ramos reaparece junto a sus dos hijos y 'Chiqui' Delgado no se aguanta: así reacciona

Univision Famosos
‘Chiqui’ Delgado muestra como pocas veces entrañable momento entre su hija y Jorge Ramos
3 mins

‘Chiqui’ Delgado muestra como pocas veces entrañable momento entre su hija y Jorge Ramos

Univision Famosos
Latin GRAMMY 2023: 'Chiqui' Delgado, Lili Estefan y más estrellas de Univision en la alfombra roja
21 fotos

Latin GRAMMY 2023: 'Chiqui' Delgado, Lili Estefan y más estrellas de Univision en la alfombra roja

Univision Famosos
'Chiqui' Delgado confiesa por qué es capaz de mandar a "dormir en el sofá" a Jorge Ramos
3 mins

'Chiqui' Delgado confiesa por qué es capaz de mandar a "dormir en el sofá" a Jorge Ramos

Univision Famosos

"Amo lo que trae la Navidad y amo la magia que haces con tu equipo Alexander Sánchez", escribió en la postal que publicó en sus historias de Instagram.

Chiquinquirá Delgado presumió su árbol de Navidad.
Chiquinquirá Delgado presumió su árbol de Navidad.
Imagen Chiquinquirá Delgado/Instagram

El elegante árbol de Navidad de Chiqui Delgado

La empresa que fue contratada detalló que el árbol de la presentadora venezolana mide 13 pies de altura (3.96 metros) y está adornado en tonos plateados y ocre.

"Creamos un árbol de 13 pies de altura que combina delicadeza, elegancia y los cálidos tonos tierra de su hogar, logrando una atmósfera que respira amor y festividad", explica Alexander Sánchez en Instagram.

El árbol fue montado al final del corredor de la entrada de la lujosa residencia de Chiquinquirá, por lo que es lo primero que se ve al llegar y llena de espíritu navideño la sala, así como también el jardín, pues hay enormes ventanales donde se puede apreciar desde afuera.

El árbol navideño de Chiquinquirá Delgado mide 13 pies.
El árbol navideño de Chiquinquirá Delgado mide 13 pies.
Imagen Alex Sánchez Designer/Instagram
Relacionados:
Chiquinquirá DelgadoJorge RamosNavidadÁrbol de navidadCelebridadesFamososLatin GRAMMYarbol de navidad

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD