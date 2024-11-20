Chiquinquirá Delgado presume el "elegante" árbol de Navidad de su lujosa mansión

Video ‘Chiqui’ Delgado se sincera sobre su relación con Jorge Ramos: “Estoy más casada que cualquiera”

Chiquinquirá Delgado es una de las famosas que ya tiene el espíritu navideño y compartió una imagen de su elegante árbol.

La pareja de Jorge Ramos reveló que contrató a una compañía para que lo montaran y quedó fascinada con el resultado.

"Amo lo que trae la Navidad y amo la magia que haces con tu equipo Alexander Sánchez", escribió en la postal que publicó en sus historias de Instagram.

Chiquinquirá Delgado presumió su árbol de Navidad. Imagen Chiquinquirá Delgado/Instagram

El elegante árbol de Navidad de Chiqui Delgado

La empresa que fue contratada detalló que el árbol de la presentadora venezolana mide 13 pies de altura (3.96 metros) y está adornado en tonos plateados y ocre.

"Creamos un árbol de 13 pies de altura que combina delicadeza, elegancia y los cálidos tonos tierra de su hogar, logrando una atmósfera que respira amor y festividad", explica Alexander Sánchez en Instagram.

El árbol fue montado al final del corredor de la entrada de la lujosa residencia de Chiquinquirá, por lo que es lo primero que se ve al llegar y llena de espíritu navideño la sala, así como también el jardín, pues hay enormes ventanales donde se puede apreciar desde afuera.