Chiquinquirá Delgado Hija de ‘Chiqui’ Delgado lanza fuerte mensaje tras acusación de su papá: “Hay abuso emocional” Marielena Dávila, hija mayor de la presentadora, lanzó un contundente mensaje luego de que su padre, Guillermo Dávila, afirmara que ella supuestamente no le habla por estar "brava" con él.



Video Chiqui Delgado no se queda callada ante señalamientos de su ex y defiende a su hija: “Padre ausente”

Marielena Dávila, la hija mayor de Chiquinquirá Delgado, finalmente reaccionó a la acusación que su papá, Guillermo Dávila, hizo en su contra el mes pasado.

En diciembre de 2025, el actor venezolano aseguró que la cantante había decidido cortar la relación que tenían “hace como ocho años”.

“Mi hija está brava conmigo, pero ya de grande”, aseveró durante su participación en el programa peruano ‘El valor de la verdad’.

Afirmó que, supuestamente, ella se resintió porque él reconoció a otro de sus hijos, de nombre Vasco: “Quizá sea como más vulnerable en las cosas que le llegan”.

Hija de ‘Chiqui’ Delgado reacciona ante acusación de su papá

Este 23 de enero, People en español publicó la “carta abierta” en la que Marielena Dávila expone su postura al respecto de lo que sucedió con su padre.

El retoño de ‘Chiqui’ Delgado explicó que si se pronuncia es porque “se dijeron cosas que no son ciertas”: “Aquí les cuento mi verdad”.

“Sí es cierto que ya no tengo una relación paternal. Lo que no se mencionó fueron las décadas que pasé intentando sanar la relación. Rogando por una conversación, y si no se podía en persona, lo intentaba por llamada, y si no, por mensaje de texto, y si no, escribía cartas”, escribió.

“Pasé toda mi vida intentando arreglar algo que yo no rompí. Hasta que entendí que una relación es de dos, y que necesita de dos personas dispuestas a hacerla sana. Entendí que la única manera de sostener la relación era aceptando abuso emocional, y eso no es amor”, agregó.

Ella confesó que no tener “una relación paternal sana”, como soñó desde niña, “ha sido el camino más duro”: “La presencia física, un momento, o una foto, no significan nada si detrás de eso hay abuso emocional, malos tratos, rechazo, y manipulación”.

Igualmente indicó que su distanciamiento “no tiene nada que ver con castigar a nadie”, sino con “protegerme a mí”: “Al fin dejé de vivir con miedo, dejé de sobrevivir, y empecé a vivir, a florecer”.

Marielena sentenció que durante muchos años se le “negó la verdad” sobre sus medios hermanos, los cuales no quería que sufrieran.

“No me sorprende que se haya hablado negativamente de mí, eso dice todo de quien lo dice y nada de mí. Hay personas que no son capaces de enfrentarse a sí mismas, y prefieren desacreditar a otros en vez de asumir sus responsabilidades”, manifestó.

“Todos cometemos errores, pero existen personas que prefieren perderte, que reconocer el daño que te han hecho. Y al final del día, uno cosecha lo que siembra”, apuntó.

Marielena Dávila resultó afectada por la ausencia de su papá

Ella también reconoció que quería una relación con su progenitor, “pero sana”, para la que no pedía “gran cosa”, “sólo un reconocimiento del dolor causado, y una promesa de ser mejor en el presente”.

“Eso nunca llegó, y está bien. Ya no me duele, y ya no lo necesito”, sostuvo la artista, que en mayo próximo cumplirá 34 años.

Relató que: “Un padre es el primer amor de una hija, y durante muchos años creí que yo no era merecedora de recibir amor”.

“Pasé muchos años sin ningún tipo de autoestima ni amor propio. Me tomó décadas de terapia aprender a amarme, en muchos momentos cuestioné incluso por qué llegué a nacer. Fueron los años más oscuros de mi vida, pero ya quedaron atrás”, compartió.

No habrá reconciliación con su padre, afirma Marielena Dávila

En esta oportunidad, Marielena Dávila señaló que es “injusto” que, siendo la que “vivó el daño”, recaigan sobre ella “el peso y la responsabilidad de las acciones de otros”.

“Esto no es un capricho ni una reacción pasajera. Tras décadas de dolor, no existe ni existirá reconciliación. Parte de sanar es proteger a la familia que estoy construyendo y a mis futuros hijos de vivir lo que yo viví”, anotó.

Ella puntualizó que ha sanado, logrado estar en paz y que perdonó “absolutamente todo hace mucho tiempo”, pero que eso no significa que aceptará “malos tratos en tiempo presente”.

“Hay muchas otras situaciones que fueron las reales razones de la distancia, tantas cosas que yo pudiese contar, pero no me interesa herir a nadie, en lo absoluto”, externó.

Aunque considera que se seguirán diciendo mentiras acerca de ella, Marielena expresó que “de todo corazón deseo que todas las partes involucradas tengan salud, felicidad, éxitos y respeto”.