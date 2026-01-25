Chiquinquirá Delgado Ex de Chiqui Delgado le responde a su hija Marielena tras señalar "abuso emocional" Guillermo Dávila, padre de Marielena, la hija mayor de Chiqui Delgado, le respondió a la joven de 33 años luego de la reveladora carta que ella le escribió en la que expuso su "verdad" sobre la nula relación que sostienen.



Video Chiqui Delgado no se queda callada ante señalamientos de su ex y defiende a su hija: “Padre ausente”

Guillermo Dávila, ex de Chiquinquirá Delgado, le respondió a Marielena, la hija que tuvo con la presentadora, luego de una carta en la que la joven de 33 años expuso la nula relación que tiene con el actor y cantante venezolano.

"Desde niña mi sueño más grande fue tener una relación paternal sana. No tenerla ha sido el camino más duro que me ha tocado caminar", escribió Marielena en un fragmento de la extensa misiva dada a conocer el pasado 23 de enero a través de People en Español.

"La presencia física, un momento, o una foto, no significan nada si detrás de eso hay abuso emocional, malos tratos, rechazo, y manipulación", acusó.

Guillermo Dávila le contesta a hija de Chiqui

Este 24 de enero fue Guillermo Dávila quien ahora, en otra carta publicada por People en Español, le respondió a su hija tras los señalamientos.

" Me sorprendió enterarme de los supuestos daños que he causado, ya que nunca se me habían comunicado directamente. Esta situación me genera tristeza, pero también la necesidad de aclarar mi parte", explicó.

"Durante años intenté comunicarme en múltiples oportunidades. Con el tiempo comprendí que no era bien recibido y, aunque fue una decisión dolorosa, opté por dejar de insistir y respetar ese espacio. Mi silencio no fue indiferencia, sino respeto", alegó el artista de 70 años.

En el texto, el ex de Chiqui Delgado aseguró que "siempre mantuvo la esperanza de que, en algún momento" él y su hija pudieran " hablar de manera madura y sincera para aclarar lo que quedó sin resolver".

"Hasta hoy, eso no ha sido posible. Reconozco que su madre jamás ha hablado mal de nadie, por lo que no entiendo las razones que llevaron a mi hija a cortar toda comunicación conmigo. Aun así, sigo abierto al diálogo cuando ella así lo decida", expuso.

Mucho más breve que la carta de su hija, Dávila cerró con las siguientes palabras: " No guardo rencor, no olvido los momentos buenos y mantengo la disposición de conversar cuando llegue el momento".

El origen de encontronazo entre Marielena y su padre

Todo inició cuando en diciembre pasado, Guillermo Dávila dio una entrevista al show peruano 'El valor de la verdad' en donde expuso que llevaba 8 años sin mantener una relación con su hija Marielena.

" Mi hija está brava ya conmigo, pero ya de grande", expresó al asegurar que la comunicación entre ellos terminó cuando supuestamente se hizo público la existencia de su hijo Vasco en Perú, a quien en un inicio decidió no reconocer.

Luego, vino la carta que la hija de Chiqui escribió y que fue dada a conocer por People en Español hace un par de días atrás.

"He guardado silencio durante muchos años, porque nunca me ha interesado herir a nadie aún cuando me hirieron a mí primero", señaló.

" Me sorprende ver a un padre hablando despectivamente de su propia hija y que aún así algunos lo defiendan. Siempre pensé que, sin importar cualquier problema personal, en público nos cuidábamos mutuamente. Eso hice durante años, pero ya que se dijeron cosas que no son ciertas, aquí les cuento mi verdad".