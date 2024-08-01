¿Biby Gaytán ya quiere ser abuela? Esto reveló ante la próxima boda de su hija

Video Eduardo Capetillo llora a causa del prometido libanés de su hija: no pudo más y esto reveló

Alejandra Capetillo Gaytán, la hija menor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, anunció su compromiso matrimonial con Nader Shoueiry el 20 de julio, situación que tiene a sus famosos padres muy conmovidos.

El actor fue el primero en compartir su emoción ante el próximo enlace matrimonial de su hija, incluso, se le quebró la voz cuando lo contó a la prensa. Ahora es Biby Gaytán quien habló de la decisión que tomó su hija menor.

La reacción de Biby Gaytán ante el compromiso de su hija

La actriz dio sus primeras impresiones ante la próxima boda de Alejandra con el empresario de origen libanés.

" Estoy muy emocionada… Era la chiquita de nuestros tres grandes, pero como decía mi abuelita 'matrimonio y mortaja del cielo baja' y son una pareja llena de luz, tanto ella como Nader y les deseamos toda la felicidad, que disfruten mucho este proceso", dijo ante los medios de comunicación, reportó el programa De Primera Mano.

La feliz madre reveló que la pareja desea llegar al altar en 2025.

"Todo este año es complicado para ellos, imagínate la emoción de todos esos planes y que todo salga bien. En la medida de nuestras posibilidades nosotros queremos que lo disfruten ellos, lo más importante para mí y estoy segura que para mi esposo igual, es el compromiso que hagan entre ellos (…) La fiesta al final de cuentas sale sobrando".

Biby Gaytán solo tiene un deseo para la pareja

La protagonista de 'Dos Mujeres, Un Camino', telenovela que puedes ver en ViX, confesó que desea la felicidad de la pareja en su matrimonio, pero pide una cosa para que ambos lo logren.

"Él es un muy buen muchacho, pero lo que le pido a Dios es que tengan esa convicción de sacar adelante un matrimonio que con el que tan entusiasmados y tantísimo amor van a comenzar primero Dios. Espero que sean más los momentos buenos obviamente y que el amor siempre triunfe ante las adversidades".

¿Biby Gaytán está lista para ser abuela?

Aunque Alejandra y Nader apenas iniciarán con los planes de boda, Biby Gaytán confesó que está lista para tener nietos.

" Yo estoy lista para ser la abuela, no sé si la más guapa, pero abuelita sí estoy lista", confesó a la prensa.

Por su parte, Eduardo Capetillo se dijo emocionado por el gran paso que dará su hija.

"La felicidad de mi hija es mi felicidad, he estado mucho en contacto con mi niña a diario, entonces le digo disfrútalo mi amor, no lo sufras", declaró al show 'Ventaneando'.

Alejandra Capetillo Gaytán y Nader Shoueiry llevan dos años de relación, se conocieron en Madrid, donde la hija de Biby vive desde hace tres años.

El empresario de origen libanés tiene 36 años de edad, mientras que Alejandra 24.