Brad Pitt

Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt solicita quitarse el apellido paterno: el actor no fue a su graduación

Zahara solicitó a los tribunales quitarse el apellido de su padre adoptivo, Brad Pitt. Recientemente la joven se graduó de la universidad y el afamado actor no asistió.

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Por:Ashbya Meré
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Video Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, causa sensación por su talento para bailar

Zahara, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se graduó recientemente de la universidad Spelman College y omitió su apellido paterno.

Ahora, según medios como In Touch y Entertainment Tonight, la joven de 21 años presentó oficialmente una solicitud para eliminar legalmente el "Pitt".

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De acuerdo con los documentos a los que In Touch tuvo acceso, Zahara hizo la solicitud el 28 de abril de 2026, pues desea ser solo Zahara Marley Jolie.

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Según el reporte, la joven tendrá que presentarse ante los tribunales el 28 de septiembre del año en curso para exponer frente a un juez por qué ya no quiere usar el apellido de Brad Pitt.

En 2024, Zahara eliminó el apellido de Brad cuando se unió a su hermandad en Spelman College, según reportó In Touch.

¿Por qué Zahara desea quitarse el apellido de Brad Pitt?

De acuerdo con información de Entertainment Tonight, la decisión fue tomada "después de un informe de que Brad no tiene contacto con Zahara y no asistió a su graduación".

Tres hijos de Brad Pitt ya no llevarán su nombre

Zahara no es la única hija del actor que desea quitarse el apellido Pitt. Shiloh (20 años) fue la primera en solicitar el cambio cuando cumplió 18 en mayo de 2024.

En abril de 2026, Maddox (24 años), el primogénito de Brad, también presentó una solicitud ante el tribunal para eliminar el apellido. Ahora se suma Zahara.

Padox (22) y los mellizos, Knox y Vivienne (17), aún se llevan el Pitt en su nombre de pila.

El distanciamiento entre Brad Pitt y sus hijos se ha dado por diversos factores, entre ellos la supuesta agresión que le hizo a Angelina y a su hijo Maddon en un avión en 2016, así como el polémico divorcio y repartición de bienes con la actriz.

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