Cynthia Klitbo buscó tener a su hija por 11 años, reveló que le rogó un milagro a la Virgen

Cynthia Klitbo, una de las actrices más queridas por el público mexicano, admitió que uno de sus deseos más grandes era el de convertirse en madre.

La reconocida villana de las telenovelas compartió, durante en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, cómo fue el proceso que atravesó para lograr sumarse a la lista de famosas que son mamás.

Su búsqueda duró más 11 años

La conversación, fue publicada este 29 de enero, en el canal de Youtube de la periodista de espectáculos. Ahí, Cynthia Klitbo relató que durante más de once años se consideró una mujer estéril.

Incluso, llegó a someterse a distintos tratamientos para lograr embarazarse.

“Era estéril, Elisa (mi hija) es un milagro de la Virgen de Guadalupe, literal. (Fui) con sobadores, curanderos, acupunturistas, cinco operaciones de matriz, tratamiento para endometriosis, destape de trompas de falopio; bueno yo hice por esa niña… fueron once años detrás de ella”, dijo.

Le rogó a la Virgen de Guadalupe

Asimismo, detalló que había perdido toda la esperanza al ver que su sueño de convertirse en mamá no se cumplía.

Por lo tanto, recurrió a la fe católica para pedirle un milagro a la Virgen de Guadalupe.

“Un día fui a la Catedral de Coyoacán, me acuerdo perfecto que llegué llorando y con unas flores y le dije: ‘ya recorrí el planeta, viví cinco vidas en una, he tenido los novios más guapos, he sido famosa y todo… lo único que quiero es un hijo y si no me lo puedes dar, llévame’”, recordó.

La hija de Cynthia Klitbo

Pasaron 15 días de aquella visita a la Iglesia, cuando decidió denar de intentar embarazarse y aceptó su realidad; sin embargo, la vida le tendría otra sorpresa.

“A los quince días fui con unas amigas cincuentonas y les dije: ‘yo las veo muy felices, ya no me voy a amargar pensando en hijos, y me dicen mis amigas: ‘si no fuera porque sabemos que eres estéril, traes ojos de embarazada’… estaba embarazada”, agregó.



Si bien, la relación con el padre de Elisa no funcionó, la actriz compartió que le está agradecida por el ‘regalo’ que le dio:

“Me hizo dos grandes favores, me regaló a mi hija y se perdió en la vida… es mía nada más”, finalizó.