Hermano de Valentín Elizalde arremete contra exesposa del cantante por próxima boda con su primo 'Tano'

"Lo de mi hermano fue hace mucho. Ella no es viuda porque no estaba con Valentín Elizalde, no estaba con mi hermano. Al momento que falleció mi hermano pues ya no era nadie, ya no era nadie con 'Vale'", puntualizó 'El Gallo' en 'Ventaneando'. Gabriela, sin embargo, quedó como albacea de los bienes del arista, según varios reportes.