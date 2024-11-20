Hija de Valentín Elizalde hace fuerte acusación a 18 años de su muerte: “Tú lo mataste”

Video Hija de Valentín Elizalde acusa que el cantante "no falleció": ¿sabe quién le quitó la vida?

A punto de que se cumplan 18 años del atentado que causó la muerte de Valentín Elizalde, su hija Valentina publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven, de 21 años, hizo un recuento de sus mejores momentos con su padre, quien falleció cuando ella solamente tenía 3 años.

“Ya se viene el aniversario luctuoso #18 de mi papá y por más que intento recordarlo sin llorar, no puedo, porque lo único que me quedo de él es esto, solo fotos y videos juntos, el dinero no llena el vacío de su ausencia”, escribió el 15 de noviembre.

Valentina puntualizó en su publicación que su padre “no falleció”. Incluso, reclamó su ausencia y, sin especificar a quién dirigía sus palabras, su dolor y frustración, lanzó una fuerte acusación.

“Él no falleció, tú lo mataste. Me quitaste la oportunidad de tener un papá, de que me viera crecer, de entregarme en el altar, de conocer a sus nietos. Esto demuestra cómo la lealtad puede desaparecer por unos pesos”.

La joven reclamó al asesino de su padre sin especificar a quién dirigía sus palabras. Imagen Valentina Elizalde / TikTok



La mayor de las hijas de Valentín Elizalde replicó esta misma publicación en Instagram, en donde, con un tono más ligero, aseguró que su intención no era “colgarse” de la fama de su padre.

“Hablo de él para seguir recordándolo, no para ‘colgarme’ de su fama. Solamente soy una niña pequeña que extraña a su papá y que le hizo falta esa figura paterna en su vida, como haces falta papi”, destacó.

El desgarrador mensaje de Valentina a punto de que se cumplan 18 años de la muerte de su padre. Imagen Valentina Elizalde / Instagram



Además del desgarrador mensaje que publicó la hija del ‘Gallo de Oro’, Valentina Elizalde mostró en su video un accesorio característico del cantante: un collar con forma de gallo.

La trágica muerte de Valentín Elizalde

Valentín Elizalde murió el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa Tamaulipas. El cantante fue acribillado cuando viajaba en su camioneta tras ofrecer una presentación.

Junto al intérprete de ‘Vete ya’ también fallecieron Reynaldo Ballesteros, su chofer, y Mario Mendoza, su representante. Fausto ‘Tano’ Elizalde, primo del cantante, fue el único sobreviviente del ataque.

Hasta la fecha no se ha revelado quién fue el asesino de Valentín Elizalde. Sin embargo, el capo Jaime González Durán, alías ‘El Hummer’, ha sido señalado de ordenar su ejecución porque supuestamente se sintió aludido con la letra la canción ‘A mis enemigos’, tema con el que abría abierto y cerrado su show en Reynosa Tamaulipas en 2006.