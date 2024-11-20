Valentin Elizalde Valencia

Hija de Valentín Elizalde hace fuerte acusación a 18 años de su muerte: “Tú lo mataste”

Valentina Elizalde recordó a su padre a días de que se cumplan 18 años de su fallecimiento. En su publicación, la joven, que sigue los pasos del ‘Gallo de Oro’ en la música, confrontó a quien atentó contra la vida del cantante.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hija de Valentín Elizalde acusa que el cantante "no falleció": ¿sabe quién le quitó la vida?

A punto de que se cumplan 18 años del atentado que causó la muerte de Valentín Elizalde, su hija Valentina publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven, de 21 años, hizo un recuento de sus mejores momentos con su padre, quien falleció cuando ella solamente tenía 3 años.

PUBLICIDAD

“Ya se viene el aniversario luctuoso #18 de mi papá y por más que intento recordarlo sin llorar, no puedo, porque lo único que me quedo de él es esto, solo fotos y videos juntos, el dinero no llena el vacío de su ausencia”, escribió el 15 de noviembre.

Valentina puntualizó en su publicación que su padre “no falleció”. Incluso, reclamó su ausencia y, sin especificar a quién dirigía sus palabras, su dolor y frustración, lanzó una fuerte acusación.

“Él no falleció, tú lo mataste. Me quitaste la oportunidad de tener un papá, de que me viera crecer, de entregarme en el altar, de conocer a sus nietos. Esto demuestra cómo la lealtad puede desaparecer por unos pesos”.

La joven reclamó al asesino de su padre sin especificar a quién dirigía sus palabras.
La joven reclamó al asesino de su padre sin especificar a quién dirigía sus palabras.
Imagen Valentina Elizalde / TikTok

Más sobre Valentin Elizalde Valencia

Hermano de Valentín Elizalde dice supuesta razón por la que lo asesinaron: "Se sabe quiénes fueron"
2 mins

Hermano de Valentín Elizalde dice supuesta razón por la que lo asesinaron: "Se sabe quiénes fueron"

Univision Famosos
El primo de Valentín Elizalde se casó con su exesposa: ella aclaró todo
3:00

El primo de Valentín Elizalde se casó con su exesposa: ella aclaró todo

Univision Famosos
Hija de Valentín Elizalde acusa a sus hermanas de "irse con el traidor que les quitó a su padre" por dinero
3 mins

Hija de Valentín Elizalde acusa a sus hermanas de "irse con el traidor que les quitó a su padre" por dinero

Univision Famosos
Hija de Valentín Elizalde arremete contra quienes dicen que "deje de llorar" la muerte de su papá
0:56

Hija de Valentín Elizalde arremete contra quienes dicen que "deje de llorar" la muerte de su papá

Univision Famosos
Hija de Valentín Elizalde acusa que el cantante "no falleció": ¿sabe quién le quitó la vida?
1:02

Hija de Valentín Elizalde acusa que el cantante "no falleció": ¿sabe quién le quitó la vida?

Univision Famosos
Hija del cantante ‘Pancholín’, a quien le quitaron la vida frente a su esposa, le dedica desgarrador mensaje
0:54

Hija del cantante ‘Pancholín’, a quien le quitaron la vida frente a su esposa, le dedica desgarrador mensaje

Univision Famosos
¿Peso Pluma es hijo de Valentín Elizalde? Mamá del cantante habla sobre esta teoría
1:01

¿Peso Pluma es hijo de Valentín Elizalde? Mamá del cantante habla sobre esta teoría

Univision Famosos
¿Qué fue de las hijas de Valentín Elizalde? Una de ellas también perdió a su madre
3:10

¿Qué fue de las hijas de Valentín Elizalde? Una de ellas también perdió a su madre

Univision Famosos
Herencias de famosos que causaron controversias: problemas familiares, demandas y más
5 mins

Herencias de famosos que causaron controversias: problemas familiares, demandas y más

Univision Famosos
Peso Pluma habla de las comparaciones con Valentín Elizalde, ¿cree que es su “reencarnación”?
2 mins

Peso Pluma habla de las comparaciones con Valentín Elizalde, ¿cree que es su “reencarnación”?

Univision Famosos


La mayor de las hijas de Valentín Elizalde replicó esta misma publicación en Instagram, en donde, con un tono más ligero, aseguró que su intención no era “colgarse” de la fama de su padre.

“Hablo de él para seguir recordándolo, no para ‘colgarme’ de su fama. Solamente soy una niña pequeña que extraña a su papá y que le hizo falta esa figura paterna en su vida, como haces falta papi”, destacó.

El desgarrador mensaje de Valentina a punto de que se cumplan 18 años de la muerte de su padre.
El desgarrador mensaje de Valentina a punto de que se cumplan 18 años de la muerte de su padre.
Imagen Valentina Elizalde / Instagram


Además del desgarrador mensaje que publicó la hija del ‘Gallo de Oro’, Valentina Elizalde mostró en su video un accesorio característico del cantante: un collar con forma de gallo.

La trágica muerte de Valentín Elizalde

Valentín Elizalde murió el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa Tamaulipas. El cantante fue acribillado cuando viajaba en su camioneta tras ofrecer una presentación.

Junto al intérprete de ‘Vete ya’ también fallecieron Reynaldo Ballesteros, su chofer, y Mario Mendoza, su representante. Fausto ‘Tano’ Elizalde, primo del cantante, fue el único sobreviviente del ataque.

PUBLICIDAD

Hasta la fecha no se ha revelado quién fue el asesino de Valentín Elizalde. Sin embargo, el capo Jaime González Durán, alías ‘El Hummer’, ha sido señalado de ordenar su ejecución porque supuestamente se sintió aludido con la letra la canción ‘A mis enemigos’, tema con el que abría abierto y cerrado su show en Reynosa Tamaulipas en 2006.

Video ¿Qué fue de las hijas de Valentín Elizalde? Una de ellas también perdió a su madre
Relacionados:
Valentin Elizalde ValenciaFausto 'Tano' ElizaldeEscándalos de famososMuertes de famososFamososLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD