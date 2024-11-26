Hija de Valentín Elizalde acusa a sus hermanas de "irse con el traidor que les quitó a su padre" por dinero

Video Hija de Valentín Elizalde arremete contra quienes dicen que "deje de llorar" la muerte de su papá

Valentina Elizalde, la hija menor del fallecido Valentín Elizalde, se defendió de los señalamientos que la acusan de ser una "interesada" sobre los bienes de su padre y arremetió en contra de sus medias hermanas, Gabriela y Valeria, pues asegura que están de parte del "traidor", el hombre que, según ella, habría mandado a quitarle la vida al cantante.

Fue a través de un mensaje en sus historias de Instagram que la adolescente, de 17 años, puso un alto a los malos comentarios en su contra y aseveró que son sus hermanas las que tienen intereses económicos, incluso comentó que su tío 'Tano' Elizalde, a quien acusa como autor intelectual de la muerte de 'El Gallo de Oro', las compró.

" Ellas se fueron con el traidor que nos quitó a nuestro padre, ¿llaman a eso querer? Si de dinero estamos hablando ellas son las que también lo traicionaron porque el traidor las envolvió y les prometió dinero".

Valentina asegura que ellas dieron su autorización para grabar la bioserie del cantante porque "vieron cifras", pero ella se negó a firmar porque "amo y respeto la memoria de mi santo padre".

Señaló que no es "interesada" y mencionó el pleito legal que hace unos años comenzaron sus hermanas sobre "una propiedad que no les corresponde". Aseguró que la demanda no procedió porque "no les corresponde lo que ellas querían, siempre han sido avariciosas las dos y el otro ni se diga".

Terminó su mensaje tajantemente y dejó claro que "no le lloro al dinero, yo le lloro a la silla vacía en la que tendría que estar mi papá", sentenció.

Valentina Elizalde arremete contra sus medias hermanas, Gabriela y Valeria. Imagen Valentina Elizalde/Instagram

¿Por qué 'Tano' Elizalde sería un "traidor"?

Valentina se refiere a su tío 'Tano' como "traidor" porque cree que él mandó a quitarle la vida a su padre. Sin embargo, hay otra razón por la cual podría nombrarlo así.

Su hermana Gabriela fue procreada del matrimonio que Valentín y Gabriela Sabag tuvieron, ellos tuvieron una relación de 1999 a 2003.

Tras la muerte del artista, 'Tano' y Gabriela comenzaron una relación que ha generado rumores y teorías de traición, pues él fue el único sobreviviente en el atentado de su primo.

En 2021, Tano anunció su compromiso, lo que avivó aún más las especulaciones.

Hija de Valentín Elizalde recibe críticas

Valentina Elizalde utiliza las redes sociales para expresar el dolor que siente de no haber crecido junto a su padre, a quien le quitaron la vida en un atentado el 25 de noviembre de 2006, en ese entonces la adolescente tenía 3 años.

Sin embargo, constantemente recibe comentarios del público sobre que "sane" y "suelte" la ausencia de su padre, por lo que respondió a ese tipo de mensajes.

" Ya estoy harta de que quieran decirme cómo sanar, cómo debo de soltar a mi papá, si posteo seguido de él es porque lo extraño y las personas también", se lee en una primera historia de Instagram.

En la segunda 'story' escribió: "Este mundo necesita gente con mucha empatía y con la capacidad de entender el dolor de otros y/o no comentar nada si no va a ser algo bueno, algo bonito. Si piensan así de mí los invito a que dejen de seguirme porque no quiero ese tipo de personas en mi perfil", sentenció.